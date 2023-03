PSG : Messi attendu vendredi au Camp des Loges

Les internationaux du PSG ont quasiment tous retrouvé le chemin du Camp des Loges, sauf Leo Messi. En effet, ce jeudi 30 mars, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont effectué leur retour à l’entraînement. Pour l’Argentin, Christophe Galtier devra attendre encore 24h.

Le groupe de Christophe Galtier se complète aujourd’hui après la trêve internationale. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont rejoint le groupe ce jeudi 30 mars. L’international marocain diminué depuis plusieurs semaines en raison d’une gêne à la cuisse, a disputé avec sa sélection 50 minutes face au Brésil samedi 26 mars dernier, puis a été laissé au repos face au Pérou trois jours plus tard. Nos confrères du Parisien avancent un accord entre les staffs médicaux du Maroc et du PSG afin de gérer le cas Achraf Hakimi. Le numéro 2 parisien s’est entraîné normalement avec le reste du groupe et devrait répondre présent ce dimanche 2 avril (20h45 sur Prime Video) face à l’Olympique Lyonnais pour le match de clôture de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats. Lui n’a pas rejoint sa sélection, tant il était touché aux côtes. Marquinhos a également effectué son retour avec le reste du groupe, et devrait être de la partie face aux Lyonnais.

Sans compter les joueurs blessés, un absent de marque est à signaler à l’entraînement du jour. En effet, après disputé le dernier match de l’Argentine de cette trêve internationale dans la nuit de mardi à mercredi, Lionel Messi est attendu au Camp des Loges ce vendredi. Des éléments de réponse quant à sa présence pour la rencontre face à l’OL seront données demain en conférence de presse d’avant-match par Christophe Galtier.

Nordi Mukiele forfait, Sergio Ramos incertain

Lors de l’entraînement du jour, Carlos Soler a également fait son retour avec le groupe et devrait être de la partie face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche. Son compatriote espagnol, Sergio Ramos, a lui effectué une partie de la séance d’entraînement à l’écart selon les indiscrétions de nos confrères de L’Equipe. Pour rappel, celui qui fête ses 37 ans aujourd’hui est touché au mollet. Il est en ce sens incertain pour la rencontre du week-end. Un forfait est d’ores et déjà acté dans les rangs parisiens, celui de Nordi Mukiele. Touché aux ischios, le numéro 26 du PSG poursuit ses soins.