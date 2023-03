PSG : Les larmes de Neymar en direct sur Twitch

Le PSG est privé de Neymar depuis le 19 février dernier et sa blessure à la cheville face au LOSC (victoire 4-3) lors de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats. Après cet épisode, le Brésilien s’est rendu au Qatar afin de se faire opéré et soigner au mieux et en profondeur sa cheville droite. En convalescence désormais, il profite de son temps libre pour jouer au casino.

Joueur aguerri de poker, Neymar est partenaire avec l’opérateur de jeu en ligne Blaze. Un partenaire avec lequel le numéro 10 du PSG a réalisé du contenu mardi soir en direct sur sa chaine Twitch. Dans la soirée, le Brésilien a enchaîné les parties à la roulette avec un capital d’un million d’euros rapporte le média Globo. Un capital qui a rapidement frôlé … 0€. Une soirée de jeu en ligne qui a donné un clip viral sur les réseaux sociaux dans lequel Neymar fait semblant de pleurer sur un fond My Heart Will Go On joué à la flûte.