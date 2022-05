Leonardo aurait rencontré Sérgio Conceiçao

Si son avenir semble de plus en plus incertain au PSG, Leonardo ne chômerait pas pour autant. Car oui, en plus de celui du directeur sportif, l’avenir du coach Mauricio Pochettino s’assombrit de plus en plus sous les cieux parisiens. C’est en ce sens que le Brésilien s’activerait pour trouver un remplaçant au technicien argentin pour la saison prochaine. Si les noms fusent depuis plusieurs semaines et que ceux de Zinédine Zidane, qui semble être la priorité absolue du côté du PSG, Antonio Conte, Thiago Motta ou encore Joachim Löw reviennent avec insistance, mais qu’aucun d’entre eux ne fait l’unanimité du côté du board parisien, c’est un autre entraîneur que Leonardo aurait rencontré.

🚨Info: Même si son avenir au #PSG reste incertain, Leonardo 🇧🇷 travaille pour le moment sur la saison prochaine.



• Il a récemment rencontré Sérgio Conceição 🇵🇹, l'entraîneur de #Porto. https://t.co/sI3qSgbW5i — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 13, 2022

Une nouvelle piste ?

Selon les informations de Foot Mercato, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait rencontré Sérgio Conceiçao. Ancien entraîneur du FC Nantes (2016 – 2017) notamment, l’actuel coach du FC Porto connaît le succès avec le club pour lequel il a disputé deux saisons en tant que joueur entre 1996 et 1998. Le technicien portugais est sous contrat avec le récent champion du Portugal jusqu’en 2024 et possède dans son contrat une clause libératoire de 10 millions d’euros. Nos confères de Foot Mercato ajoutent également que Sérgio Conceiçao serait réceptif à l’idée de prendre place sur le banc du PSG, mais il n’est pas pour autant une priorité aux yeux de Leonardo. En plus du regard du directeur sportif des Rouge & Bleu, le Lusitanien devra faire l’unanimité du côté des décideurs du Paris Saint-Germain, à Doha.