Depuis la désillusions en Ligue des Champions le 9 mars dernier face au Real Madrid, c’est une véritable révolution qui s’annonce au PSG. Celle-ci pourrait commencer avec le coach. Ce dernier est souvent le premier fusible à sauter après un échec, et cette année, la tradition devrait perdurer, puisque selon nos confères de L’Equipe, les dirigeants du Paris Saint-Germain s’activent pour trouver un remplaçant à Mauricio Pochettino. Le technicien argentin de son côté se sait sur la sellette mais continue de rappeler qu’il bénéficie encore d’une année de contrat, rappelant ainsi à ses dirigeants, s’ils souhaitent se séparer de leur entraîneur, qu’il faudra lui payer la dernière année de son bail courant. Le départ de Mauricio Pochettino du PSG devrait coûter environ 10 à 15 millions d’euros toujours selon L’Equipe. Ces derniers rapportent également, qu’à Paris ou à Doha, « personne ne l’imagine (Pochettino ; NDLR) être toujours en place la saison prochaine« , tant il n’a pas su convaincre en interne au club, mais le média français nous apprend également que « certaines voix au club admettent qu’il a des circonstances atténuantes« . Toujours dans le privé, Pochettino ne se fait que très peu d’illusion, et sait qu’il existe une possibilité pour lui de quitter la capitale française dans quelques semaines.

Une liste de potentiels remplaçants

Si certains noms sont déjà sortis pour remplacer Pochettino et prendre la place qui devrait pas tarder à être vacante sur le banc du PSG, d’autres sont plus surprenants. Car oui, en plus d’Antonio Conte, Thiago Motta, et Joachim Löw, c’est le nom de Marcelo Gallardo qui serait couché du côté du board parisien. L’Argentin, qui a évolué sous les couleurs Rouge & Bleu lors de la saison 2007 / 2008, connaît le succès en tant que coach, avec notamment deux Copas Libertadores et une Copa Sudamericana avec River Plate, club argentin qu’il entraine encore actuellement. Tous ces noms figurent sur les tablettes du PSG, mais aucun d’entre eux ne fait l’unanimité en interne, selon L’Equipe.

L’autre fusible qui peut sauter

En plus de Mauricio Pochettino, un autre fusible peut sauter et faire les frais de cette zone de turbulence que traverse le PSG depuis le 9 mars dernier et l’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions : Leonardo. Toujours selon L’Equipe, le directeur sportif aurait activé ses contacts en Italie afin de faire venir le défenseur brésilien Bremer de 25 ans (sous contrat jusqu’en 2024 avec le Torino). S’il semble être actif sur le mercato, Leonardo pourrait tout de même voir son aventure avec le PSG prendre fin, puisque le quotidien français affirme que « son maintien en poste est également en réflexion« .