Face au premier relégable de Ligue 1, le PSG n’a pas su trouver la faille (0-0) et rentre de son voyage à Reims avec une triste prestation. Une pauvre performance collective qui se traduit dans les statistiques.

Ce samedi soir, le PSG n’a pas profité du faux pas de l’Olympique de Marseille (défaite 1-2 face à l’AC Ajaccio) pour prendre une avance significative avant le Classico de la semaine prochaine. Même si avec le point du match nul, le club parisien compte désormais trois unités d’avance sur son rival marseillais (en attendant le résultat du FC Lorient contre Brest), les joueurs de Christophe Galtier ont livré leur plus mauvaise prestation de la saison.

20 fautes commises par les Rémois

Comme le rapporte le compte Twitter Paris Stats Germain, le Stade de Reims a tiré 24 fois au but (4 tirs cadrés) contre 11 pour le PSG. Depuis l’arrivée de QSI, le PSG a une seule fois subi plus de tirs en Ligue 1, face à l’AS Saint-Etienne (30) en décembre 2011. Mais les Rouge & Bleu ont pu compter sur quelques arrêts décisifs de Gianluigi Donnarumma (noté 8/10 par la rédaction CS). De plus, pour la première fois de la saison, le PSG n’a pas marqué un but dans un match de championnat, une première depuis le 20 mars 2022 et une défaite face à l’AS Monaco (0-2). Avant cela, les Rouge & Bleu restaient sur une série de 21 matches consécutifs avec au minimum un but marqué.

Très nerveux sur le terrain, les joueurs de Christophe Galtier ont subi 20 fautes dans cette rencontre pour un total de 3 cartons jaunes pour les Rémois (Munetsi, Gravillon et Locko), dont 2 lors des altercations en fin de match. De son côté, le PSG a réalisé 12 fautes pour 5 cartons jaunes et 1 carton rouge. Il faut remonter à septembre 2020 et une défaite face à Lens pour retrouver une équipe commettant plus de fautes lors d’un match de Ligue 1 face au club de la capitale.

Mbappé en difficulté, Neymar cible des Rémois

Concernant les joueurs, Kylian Mbappé a livré une prestation très terne. Malgré une grosse occasion en première période et deux passes clés réalisées lors de ce match face au Stade de Reims, le numéro 7 du PSG était peu présent dans le jeu avec seulement 37 ballons touchés malgré une possession de 64% en faveur des Rouge & Bleu. Surtout, le Français a fait preuve d’un grand déchet avec 15 ballons perdus, 1 dribble réussi sur 6 et surtout 3 duels remportés sur 10.

Entré en cours de match, Neymar Jr a apporté un peu de dynamisme au jeu du PSG. En seulement 33 minutes, le numéro 10 est le Parisien qui a le plus tiré au but (3). Il est également le deuxième joueur des Rouge & Bleu à avoir remporté le plus de duels (7) et à avoir réussi le plus de dribbles (2). Surtout, le Brésilien a été la cible des Champenois avec 5 fautes à son encontre, soit le Parisien qui en a subi le plus.