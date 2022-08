Quel onze du PSG pour affronter Clermont ?

Après avoir été sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire lors de l’exercice précédent, le PSG remet son titre en jeu. Et pour leur premier match de la saison 2022-2023 de Ligue 1, les Parisiens se déplacent au Stade Gabriel Montpied afin d’affronter le Clermont Foot, à l’occasion de la 1ère journée du championnat. Dans un marathon de matches qui s’annonce intense, les Rouge & Bleu auront à coeur de débuter parfaitement. Cependant, Christophe Galtier devra composer sans Kylian Mbappé, touché aux adducteurs. Mais le coach parisien pourra compter sur ses stars Sergio Ramos, Lionel Messi et Neymar Jr ainsi que sur ses recrues Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Présent à l’entraînement ce vendredi, le nouveau renfort – Renato Sanches – n’est pas encore apte physiquement.

Le même onze que face au FC Nantes

Ainsi pour ce match face aux Clermontois, Christophe Galtier devrait aligner le même onze (en 3-4-1-2) que celui vainqueur face au FC Nantes au Trophée des Champions (4-0) la semaine passée. Ainsi, Gigio Donnarumma prendrait place dans les buts. En défense, le trio Ramos-Marquinhos-Kimpembe devrait de nouveau être associé. Sauf surprise, Nuno Mendes et Achraf Hakimi vont enchaîner dans les rôles de piston. Aux côtés de Marco Verratti, Vitinha est une nouvelle fois pressenti pour débuter la rencontre. Enfin, Lionel Messi devrait être en soutien de Neymar Jr et Pablo Sarabia pour animer l’attaque du PSG.