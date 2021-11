Le PSG et Manchester City se feront face dès 21h ce mercredi soir à l’occasion de la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une partie attendue par tous tant les joueurs de classe seront nombreux sur la pelouse de l’Ethiad Stadium. Et s’il voit bien Paris s’imposer face aux Cityzens, Benoit Trémoulinas, présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, met tout de même un bémol : la défense rouge et bleu.

« Je suis inquiet pour sa défense mais pas pour le PSG. Je pense qu’avec cette ligne d’attaque notamment, le PSG peut aller gagner à Manchester City. Mais inquiet pour la défense parce que depuis le début de la saison, quand une équipe attaque, c’est directement danger pour Paris. À l’aller face à City, ils ont tenu, mais c’était tout juste. De son côté, Manchester City aura envie de gagner contre le grand PSG. »