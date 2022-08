PSG / MHSC : Mamadou Sakho de retour au Parc des Princes

Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit Montpellier ce samedi soir (21h sur Canal + Décalé). Si les enjeux sont minces tant la saison vient à peine de débuter, ils existent tout de même pour le club de la capitale. Cependant, les regards des supporters parisiens pourraient se tourner par moment au cours de cette rencontre, ailleurs que sur leur équipe. En effet, dans les rangs de l’adversaire du soir, on note la présence de Mamadou Sakho. Le titi parisien évolue depuis l’été 2021 au MHSC. Malgré cela, il n’a toujours pas eu l’occasion de retrouver son club formateur sur les pelouses, pour cause de blessures, au match aller et retour la saison passée. Aujourd’hui, l’ancien défenseur central Rouge & Bleu (2002-2013) sera présent au Parc des Princes, l’occasion pour le natif du 18e arrondissement de Paris d’arborer son numéro 75 à la Porte d’Auteuil.

Le groupe du MHSC face au PSG