A près d’un mois de la Coupe du Monde 2022, l’attaquant du PSG, Leo Messi, a été interrogé par la télévision argentine sur le sujet. Le numéro 30 parisien s’est livré au jeu des pronostique sur le compétition à laquelle il participera avec l’Argentine pour la cinquième fois de sa carrière.

C’est du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre que toute la planète football regardera en direction du Qatar. Dans cette Coupe du Monde 2022, l’Argentine de Leo Messi devra se défaire de la Pologne, l’Arabie Saoudite et le Mexique dans le groupe C, afin de rallier les huitièmes de finale. L’Albiceleste ne compte aucune défaite sur ses 35 derniers matchs, ce qui fait de la sélection de l’attaquant du PSG un favoris naturel au sacre final : « Avec l’Argentine, nous allons bien pour le moment, les gens sont enthousiastes. (…) Ils pensent que nous reviendrons avec la Coupe, mais ce n’est pas si facile. Beaucoup de choses peuvent se passer« , a-t-il déclaré à l’occasion d’un entretient accordé à DirectTV Sports, chaîne de télévision argentine. Une prise de parole au cours de laquelle La Pulga a également répondu sur son avenir en sélection : « Il faut être réaliste. Nous verrons ensuite au niveau de la condition. Je pense au jour le jour. Mais je me sens beaucoup mieux physiquement que l’année dernière« . Une forme qui s’image parfaitement avec ses huit buts et neuf passes décisives en quatorze matchs depuis le début de la saison 2022-2023.

« Ils ont des joueurs impressionnants »

Si Lionel Messi espère surfer sur sa forme depuis le début de saison afin de porter son équipe nationale, c’est également le cas d’autres joueurs, notamment les Brésiliens et Français, qui sont les favoris de cette Coupe du Monde 2022 selon le septuple Ballon d’Or : « Le Brésil et la France sont les deux grands candidats (au titre ; NDLR), ceux pour qui cela se présente le mieux. La France a des joueurs impressionnants, des idées très claires, et le Brésil un peu la même chose« . Leo Messi a également cité l’Allemagne, l’Angleterre et l’Espagne derrière ses deux favoris.