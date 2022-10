Blessé aux ischio-jambiers depuis le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe est proche d’un retour à la compétition. Après avoir repris partiellement l’entraînement collectif, le défenseur du PSG peut envisager un retour la semaine prochaine face au Maccabi Haïfa (25 octobre). Une bonne nouvelle à l’approche d’un nouveau marathon de matches jusqu’à la Coupe du monde.

En manque de solution en défense centrale suite à la blessure de Danilo Pereira, le PSG aura à coeur de récupérer le plus rapidement possible Presnel Kimpembe. De son côté, le Titi parisien, absent depuis plus d’un mois, aura la possibilité de retrouver de bonnes sensations à un mois de la Coupe du monde 2022 (20 novembre – 18 décembre). De plus, avec le retour d’une défense à quatre, Presnel Kimpembe pourrait retrouver ses automatismes aux côtés de son coéquipier, Marquinhos.

« Le retour de Kimpembe est une vraie chance »

Et pour Benoît Trémoulinas, le retour de l’international français est une excellente nouvelle pour Christophe Galtier, qui souhaite revoir son système de jeu avec la mise en place d’un 4-3-1-2. « Le retour de Kimpembe est une vraie chance, parce qu’il reprendrait l’axe gauche avec Marquinhos axe droit. Ils se connaissent et ils ont quand même des automatismes ensemble. Moi, je sortirais Ramos, parce que dans une défense (axiale) à deux, il faut malgré tout de la vitesse. On est quand même heurté à une profondeur qui peut un peu contrecarrer les plans du PSG », a déclaré l’ancien international français sur le plateau de L’Equipe de Greg. « La paire Marquinhos-Ramos ? Non. Il faut de la puissance et de la vitesse. Pour moi, ce serait plus Kimpembe et Marquinhos (…) Avec la blessure de Kimpembe, on a vu que le PSG était en manque d’un défenseur central, surtout s’ils veulent continuer à jouer à trois derrière. »