Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 28 décembre 2022. Jour J pour le retour du PSG en Ligue 1, Neymar et Kylian Mbappé qui devrait être titulaire contre Strasbourg, les interrogations après le départ de Jean-Claude Blanc…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur Kylian Mbappé et Neymar qui sont annoncés titulaires pour le match contre Strasbourg ce soir (21 heures, Canal Plus Sport 360). Pour le quotidien sportif, ces titularisations sont une manière pour eux de tourner la page de la Coupe du Monde et d’envoyer un message. La reprise de Kylian Mbappé au Camp des Loges mercredi dernier, soit deux jours après son retour en France a surpris. « Au-delà de sa volonté claire de tourner la page, le Bondynois a envoyé un message à ses partenaires mais aussi à sa direction, pendant que Messi fêtait son titre sur le repos supplémentaire qui lui a été accordé et que Neymar terminait ses vacances. »

L’Equipe explique qu’au PSG, Kylian Mbappé est l’exemple, la locomotive. Celui qui « entraîne les autres, repart pied au plancher pour aller chercher les objectifs collectifs et personnels, au premier rang desquels la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. » Pour ce dernier, son coéquipier à Paris, Lionel Messi, a pris une longueur d’avance avec son sacre au Mondial, mais Mbappé sait que ses performances ont marqué durablement les esprits. En ce qui concerne les retours de l’international français, de Neymar ou bien encore celui d’Achraf Hakimi dix jours après la finale de la Coupe du monde, cela « n’apparait pas comme un problème pour leur club. » Avec leur présence contre Strasbourg, le PSG « distille un un autre message vers l’extérieur : il veut reprendre le fil de sa série d’invincibilité dès les premiers matches de reprise. » Le quotidien sportif qui conclut en expliquant que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi devraient souffler la semaine prochaine en étant laissés au repos contre Châteauroux en Coupe de France le 6 janvier.

🚨 | Confirmation, Mbappé et Neymar seront probablement titulaires contre Strasbourg 🤝🔥 La charnière alignée pourrait être Sergio Ramos – Marquinhos 💪 📲 L’Équipe#PSGRCSA pic.twitter.com/vXiJRwgKlO — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 27, 2022

Le Parisien évoque aussi cette rencontre entre le PSG et Strasbourg et la présence de quasiment la totalité des Mondialistes dans le groupe concocté par Christophe Galtier. En effet, seuls Messi – toujours en Argentine et attendu le 2 ou 3 janvier – et Nuno Mendes – blessé à la cuisse et attendu à l’entraînement dans deux semaines – manquent à l’appel pour ce soir. Alors que l’on pouvait s’attendre à un retour plus tardif des Mondialistes et à une équipe bis sur le terrain contre les Strasbourgeois et Lens, « la volonté de certains internationaux de revenir dans la capitale a été plus forte que tout. » Le parfait exemple se nomme Kylian Mbappé. Malgré son échec en finale et seulement trois jours de coupure, il a retrouvé le sourire à l’entraînement et affiche une envie débordante de retrouver la compétition avec le PSG. En ce qui concerne Neymar, « le retour au Parc est un moyen d’évacuer les déceptions et les frustrations.«

L’Equipe évoque aussi le début de saison difficile de trois des Espagnols du PSG, Juan Bernat, Carlos Soler et Pablo Sarabia. « Ils promènent une sorte de discrétion. Plus que leur personnalité, c’est leur niveau de jeu sur la phase aller qui pose des questions. » Pour le latéral gauche (29 ans), gravement blessé (rupture des ligaments croisés à un genou) en 2020, certains cadres de l’effectif des Rouge & Bleu s’inquiétaient de son niveau. Mais selon le quotidien sportif, cette impression c’est un peu dissipée récemment. « L’encadrement parisien constate une bonne progression et un joueur qui prend de nouveau confiance. » Malgré ça, Juan Bernat reste la doublure de Nuno Mendes. Une position qui peut questionner son avenir l’été prochain, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2025, se demande l’Equipe ou peut-il encore être envisagé comme une alternative. Pour Carlos Soler, malgré des statistiques convenables (3 buts, 2 passes décisives), il semble avoir du mal à intégrer le rythme demandé par le staff. « Arrivé tardivement, dans une équipe au style de jeu différent de Valence et utilisé à des postes différents, Soler, dont la technique balle au pied est reconnue par ses coéquipiers, a des circonstances atténuantes. » Malgré ça, Luis Campos et Christophe Galtier lui ont demandé de faire plus « avec la nécessité d’apparaître comme plus compétitif. » Pablo Sarabia, dont la présaison avait été intéressante, a déçu lors de la première partie de saison du PSG. « Ce qui interroge, c’est cette incapacité chronique à se montrer influent dans l’animation offensive et à montrer qu’il peut être une pièce efficace du puzzle en relais du trio Mbappé–Neymar–Messi. » Pas satisfait de son temps de jeu (487 minutes en 16 matches et 5 titularisations), il l’a fait savoir à sa direction. L’hypothèse d’un départ cet hiver n’est pas totalement exclue même si « les deux camps veulent se donner les premières semaines de janvier avant de prendre une décision. »

Dans le Parisien, il est question du départ de Jean-Claude Blanc du PSG. « Le départ de son directeur général rime avec le début d’une ère nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui amène autant d’excitation que d’incertitudes« , indique le quotidien francilien. Ce dernier explique que cet évènement, « dans le fleuve jamais tranquille du PSG« , vient avec son lot de question. La première, quand son départ a-t-il été décidé ? Même si son annonce a été précipitée par la sortie de l’article de l’Equipe, cette décision était dans les tuyaux depuis l’été dernier « et faisait partie d’un ensemble de décisions stratégiques que l’on estime comme intimement liées les unes aux autres, visant à faire entrer le club dans une nouvelle ère, une « phase 2 » du PSG sous giron QSI. » Le Parisien affirme que cette décision a été comprise « les deux parties ayant, a priori, convenu qu’il était temps de tourner cette page importante. »

Le quotidien francilien se demande qui va pouvoir le remplacer. Selon ce dernier, le processus de recrutement de son successeur est déjà bien avancé. Plusieurs candidats, dont les noms n’ont pas filtré, « mais qui sont, selon nos informations, des personnes externes au club » se sont déjà entretenus avec le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. L’annonce du remplaçant de Jean-Claude Blanc pourrait intervenir en début d’année 2023. L’ancien président de la Juventus « assurera, quoiqu’il arrive, la transition avec la personne qui lui succédera. » Le Parisien qui se demande enfin comment son départ va affecter le PSG. « Le départ de Jean-Claude Blanc, c’est le départ d’une figure aussi historique que centrale du club, qui en gérait énormément d’aspects sportifs et extrasportifs. » Il gérait notamment les discussions avec la Mairie de Paris. Au sein du club, il était une présence appréciée et apaisée souligne le quotidien régional. « Un dirigeant dont énormément louent les qualités managériales et humaines. » Son successeur aura une lourde tâche, « succéder à l’un des bâtisseurs du projet PSG dans la gestion des dossiers, mais aussi dans le cœur des employés et des suiveurs du club« , conclut le Parisien.