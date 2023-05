Comme annoncé depuis quelques semaines, Marquinhos va prolonger l’aventure avec le PSG. Mais le club parisien attend le meilleur timing pour annoncer la nouvelle.

Arrivé en 2013, Marquinhos va poursuivre sa carrière au PSG. Bientôt âgé de 29 ans (il les fêtera le 14 mai), le Brésilien négocie depuis plusieurs mois une prolongation de contrat avec les Rouge & Bleu. Et l’actuel capitaine parisien va étendre son bail pour trois saisons et sera désormais lié jusqu’en juin 2027. Une annonce qui devrait bientôt être officielle.

Il ne manque plus que l’officialisation

En effet, comme le rapporte RMC Sport, le défenseur central « a été aperçu cette semaine avec un maillot floqué ‘2027’ dans les mains, en sortant furtivement d’une pièce du Camp des Loges. Les photos, la communication, tout est prêt pour officialiser la nouvelle. » Le PSG attend juste le meilleur timing pour faire l’annonce. Une officialisation qui pourrait intervenir après l’obtention du 11e titre de champion de France. Au fil des saisons, Marquinhos est devenu un titulaire indiscutable au PSG et a même hérité du brassard de capitaine à l’été 2020 après le départ de Thiago Silva. Il a récemment franchi le cap des 400 matches (403) sous le maillot parisien et est le troisième joueur le plus capé de l’histoire du club derrière Marco Verratti (411) et Jean-Marc Pilorget (435). Mais cette saison, l’international brésilien se montre très fébrile sur les terrains et n’apporte pas la sérénité nécessaire dans l’arrière-garde parisienne aux côtés de Sergio Ramos.