Bitton : « Le geste de Messi avait l’élégance britannique »

Attendu au tournant, le PSG a parfaitement négocié son premier gros choc de son exercice face à Manchester City en Ligue des Champions en l’emportant sur le score de 2-0. Une partie qui a vu la toute première réalisation, et non des moindres, de Lionel Messi sous le maillot rouge et Bleu. Cependant, outre ce but, une autre action de la Pulga a fait réagir…

En effet, en fin de rencontre, lors d’un coup-franc mancunien, Lionel Messi s’est allongé derrière le mur du PSG. Une scène qui a notamment choqué du côté de l’Angleterre. Un épisode sur lequel est revenu Stéphane Bitton, non sans humour, sur les ondes de France Bleu Paris : « Ça a fait polémique du côté des médias anglais qui estiment qu’il y a eu un manque de respect à l’égard de Messi (…) Certains y voient un manque de respect, moi j’y vois une preuve d’humilité. Donc, pas de quoi faire de polémiques. Quand j’ai vu la Pulga s’allonger sur la pelouse du Parc des Princes, je me suis dit : « mais quelle classe. » Car, c’est aussi ça la classe. (…) Son geste avait l’élégance et l’humour britannique, ne manquait plus que le chapeau melon.