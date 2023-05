Comme chaque année, les supporters du PSG attendent avec impatience l’officialisation des maillots pour la saison. Les dates de ceux de l’exercice 2023-2024 ont été dévoilées.

Les maillots 2023-2024 du PSG ont fuité depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Des maillots souvent très attendus par les supporters du PSG. Pour le maillot domicile, c’est une inspiration du maillot de la saison 2002-2003. La tunique sera à dominante bleue avec une ligne rouge de haut en bas sur le côté droit du maillot avec un liseré blanc qui entoure le rouge. Le logo Nike serait de couleur rouge. Selon les informations du site spécialisé Footy Headlines, ce maillot devrait être officialisé le 3 juin prochain, jour du dernier match de la saison contre Clermont. Les Parisiens pourraient-ils le porter contre les Clermontois ? Réponse dans les prochaines semaines.

👕 Le maillot domicile du PSG de la saison 23/24 sera disponible le 3 juin (sûrement pour la rencontre face à Clermont).

Le maillot extérieur sortira lui le 8 juillet [@Footy_Headlines]

🎨

Le maillot extérieur dévoilé courant juillet

Pour le maillot extérieur, il sera à dominante blanche. Il y aura une bande verticale rouge et bleu au niveau du sponsor Qatar Airways. Cette bande imite la façon dont les lumières de l’horizon parisien se fondent dans le ciel nocturne. L’utilisation du graphique en décoloration est un clin d’œil à la ville natale du club, connue pour sa ligne d’horizon emblématique et ses magnifiques vues nocturnes, indique Footy Headlines. Ce maillot extérieur devrait être officialisé le 8 juillet, toujours selon cette même source. Dans le col des deux maillots il y aura écrit Paris Saint-Germain avec le mot Paris écrit en plus gros « pour rendre hommage à la ville d’origine du PSG.«

