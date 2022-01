Les dernières informations au sujet d’Icardi venues d’Italie

Lors de ce mercato hivernal, le PSG aimerait dégraisser son effectif. Pour le moment, les Rouge & Bleu n’ont laissé filer que Rafinha, sous la forme d’un prêt sans option d’achat à la Real Sociedad. Ces derniers jours, les noms de Sergio Rico – qui a refusé Clermont – et qui serait dans le viseur de Majorque et deux clubs anglais, Layvin Kurzawa – qui n’aurait aucune offre – et Mauro Icardi sont ceux qui animent la rubrique mercato du club de la capitale.

Ce jeudi, Sky Sport Italia fait un point sur le dossier de l’attaquant argentin. Le PSG ne serait pas contre se séparer de son attaquant, qui est l’ombre de lui-même depuis plusieurs mois, mais pas à n’importe quel prix. Les dirigeants parisiens aimeraient récupérer 30 millions d’euros. Mais ses prétendants ne veulent pas payer cette somme. La Juventus Turin, club intéressé de longue date, n’aurait pas abandonné cette piste selon le média transalpin mais il ne veut entendre parler que d’un prêt. Le PSG changera-t-il d’avis avant la fin du mercato ? Affaire à suivre.