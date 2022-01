Le PSG a eu neuf joueurs qui ont contracté le COVID-19 ces dernières semaines. Le Coronavirus qui a aussi perturbé les plans des Rouge & Bleu. En effet, après le match contre Brest samedi soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG devait s’envoler pour le Qatar afin de participer à son Qatar Winter Tour. Mais ce voyage a été reporté en raison de la recrudescence des cas de Covid et de son variant Omicron. Pour Stéphane Bittton, ce non-départ au Qatar pourrait être un mal pour un bien pour le club de la capitale.

« La question ce matin, c’est et si ce mal était un bien ? Je m’explique. Cette fois, le Coronavirus ne concerne pas directement un joueur du PSG, même si on a appris hier qu’Idrissa Gueye – qui est à la CAN avec le Sénégal – avait été testé positif, cette fois, c’est le PSG tout entier. Le club francilien avait programmé un mini-stage de quatre jours au Qatar qui devait débuter au lendemain du match contre Brest. Mais le PSG a dû annuler hier son voyage hivernal et le repousser à une date ultérieure. La situation sanitaire est actuellement trop risquée en France et au Qatar. […]Au moment où on se plaint que les Parisiens voyagent trop et plus particulièrement les Sud-Américains, ce non-déplacement arrive plutôt bien, indique le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. Moi, je milite pour que le Paris Saint-Germain prépare son match contre le Real du côté de Saint-Germain et que les Parisiens voyagent le moins possible pour qu’ils arrivent le plus affutés possible et en meilleure forme le 15 février et la première manche contre le Real au Parc des Princes.«