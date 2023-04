Mbappé : « Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain »

Le PSG a entamé sa campagne de réabonnement auprès de ses supporters pour la saison 2023-2024 en publiant un clip vidéo. L’occasion pour le club de la capitale d’interroger et mettre en scène sa star qu’est Kylian Mbappé. Cependant, le principal intéressé ne se joint pas comme attendu à cette campagne.

Dans cette vidéo publié aujourd’hui, le Paris Saint-Germain a mis en scène Ismaël Gharbi, Warren Zaïre-Emery, Ilyes Housni, Nuno Mendes et Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG est le seul de ces joueurs à avoir répondu aux questions des médias du club afin de participer à la campagne : « L’ambiance, le terrain, l’atmosphère… Le Parc des Princes enveloppe beaucoup de choses, c’est le 12e homme, c’est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles. Être Parisien, c’est être fier, de ce que l’on est, de ce que l’on représente, fier d’être ambitieux, de vouloir faire des choses, une envie de gagner, toujours se surpasser et ne jamais oublier d’où on vient » a-t-il déclaré. Cependant, ces propos tenus par le champion du monde 2018 ne résonnent pas de la meilleure des manières à ses oreilles.

« À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur«

En effet, Kylian Mbappé a réagi à cette vidéo faisant office de lancement de campagne de réabonnement au Parc des Princes. L’attaquant s’est fendu d’un message publié sur son compte Instagram : « À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain« .