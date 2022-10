Cet été, le PSG a tout tenté pour recruter Milan Skriniar. Mais les dirigeants de l’Inter Milan se sont montrés exigeants en demandant pas moins de 80 millions d’euros pour lâcher son international slovaque, qui n’a plus qu’un an de contrat. Les Rouge & Bleu n’ont pas abandonné la piste et pourraient revenir à la charge cet hiver alors que le club milanais veut le convaincre de prolonger son contrat. Giuseppe Marotta, directeur général de l’Inter, explique être confiant dans de dossier. « Nous sommes optimistes et confiants, mais bien sûr, cela dépend du joueur et de ses projets pour l’avenir, lance Marotta dans des propos relayés par Fabrizio Romano. En tant que DG de l’Inter, je dois être confiant sur ce contrat… comme toujours. »

Auteur d’une très bonne saison sous le maillot de l’AC Milan et élu meilleur joueur de Serie A, Rafael Leao a attisé les convoitises lors du dernier mercato estival, dont celle du PSG. Mais l’international portugais est resté chez les champions d’Italie. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le Milan aimerait le prolonger. Selon Fabrizio Romano, le père de l’ancien lillois doit prochainement rencontrer la direction milanaise pour évoquer une prolongation de contrat avec une nouvelle proposition. Le contrat actuel prévoit une clause libératoire de 150 millions d’euros précise le journaliste spécialiste du mercato. Frederic Massara, directeur sportif de l’AC Milan s’est dit confiant pour une prolongation de Leao. « Nous sommes confiants de parvenir à un accord avec Leão et de prolonger son contrat. Nous allons essayer de trouver une solution pour continuer avec Rafa pendant longtemps. »

