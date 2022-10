Une nouvelle PSG Academy ouvre ses portes

Depuis de très nombreuses années, le PSG a décidé d’ouvrir des PSG Academy un peu partout dans le monde afin de permettre aux enfants de pratiquer un sport qu’ils aiment. Dans ces dernières, des entraîneurs certifiés ayant reçu une formation spéciale de haut niveau pour optimiser le développement des joueurs, aideront la nouvelle génération à bâtir et développer ses capacités. Les jeunes joueurs progresseront pour atteindre leur plein potentiel, tout en s’amusant et en apprenant les valeurs premières du club.

Ce mardi, le PSG a dévoilé l’ouverture d’une nouvelle Academy, au Koweït à Sabah Al-Salem. « L’ouverture de cette toute nouvelle Academy au Koweït est le point culminant de la collaboration exceptionnelle entre ARGAN Bedaya et les prestigieuses Paris Saint-Germain Academy« , indique le club de la capitale dans son communiqué. « La Paris Saint-Germain Academy du Koweït possède des terrains de football en intérieur et en extérieur à l’ARAGN Bedaya. Les entraînements sont destinés à de jeunes filles et jeunes garçons âgés de 4 à 17 ans, à travers des sessions de football. Les inscriptions à la première saison d’entraînement officielle de l’Academy ont été ouvertes en septembre dernier suscitant un fort intérêt et une grande demande. »

Plus de 162 Academy dans 19 pays

Avec cette ouverture, il y a désormais plus de 162 PSG Academy à travers le monde, répartis dans 19 pays. Fabien Dilem, manager général du PSG au Moyen-Orient et en Inde, est revenu sur cette nouvelle ouverture. « Le Paris Saint-Germain est reconnu comme une marque mondiale. Notre objectif est de jeter les bases pour les jeunes athlètes du monde entier et de créer un environnement où ils peuvent s’exprimer par le sport. ARGAN Bedaya a fourni des installations de pointe d’une excellente qualité. Nous sommes ravis de commencer la saison. » Le PSG qui fait également savoir qu’un nouveau fan club a été créé au Koweït « conscient de la ferveur que les exploits des Rouges & Bleus suscitent au Koweït. »