Domenech et la solution pour une stabilité au sein du PSG

Après une saison décevante où le PSG ne gagnera qu’un seul titre, même s’il s’agit du 10e titre de champion de France, un record historique – à égalité avec Saint-Etienne – le club de la capitale devrait opérer une grande refonte de son effectif et de son organigramme. Raymond Domenech aimerait que l’entraîneur à Paris ait un vrai pouvoir dans les décisions.

« La stabilité dans un club, c’est évident que l’on peut l’amener. Quand on parle de tout changer, cela ne veut pas forcément dire changer l’entraîneur. Il faut changer la relation directe avec les joueurs et au-dessus de l’entraîneur et donner un vrai pouvoir à l’entraîneur pour le recrutement, lance l’ancien joueur du PSG dans l’Equipe du Soir. C’est lui qui décide, c’est lui qui organise, qui choisit. Ça, c’est de la stabilité, mais la stabilité c’est quoi ? On remplace l’entraîneur mais on garde les mêmes joueurs. Les mêmes problèmes, on les aura de la même manière l’année prochaine.«