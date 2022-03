Les dernières informations sur le dossier Mbappé selon Fabrizio Romano

Kylian Mbappé réalise une saison exceptionnelle avec le PSG. Leader de l’attaque et de l’équipe, l’international français semble avoir passé un cap dans sa jeune carrière et prend de la maturité. Le numéro 7 Rouge & Bleu est actuellement en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de cette saison et bon nombre de supporters ont peur de le voir quitter la capitale française. Alors que depuis des semaines / mois on ne parle que de deux clubs qui pourraient l’intéresser, le Real Madrid et le PSG, le journal L’Équipe informe que le FC Barcelone serait aussi entré dans la danse.

Suite à ces rumeurs, de nombreux journalistes et suiveurs ont confirmé ou infirmé ces informations. Le spécialiste mercato, Fabrizio Romano, a évoqué ce dossier épineux. Le journaliste explique que des personnes au sein du club catalan lui ont démenti tout contact avec Kylian Mbappé. Selon ces mêmes sources, le FC Barcelone ne serait « pas dans la course » pour récupérer l’actuel attaquant du PSG. Fabrizio Romano rajoute que la priorité de Kylian Mbappé serait encore le Real Madrid… mais il n’a toujours pas signé son contrat et les dirigeants madrilènes attend cela. Côté parisien, on continue de se battre pour le conserver, considérant qu’il n’a justement toujours pas signé avec le Real.