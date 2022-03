Actuellement avec l’Argentine pour disputer les derniers matches des Eliminatoires pour la Coupe du monde 2022, l’attaquant du PSG, Lionel Messi, a brillé cette nuit face au Vénézuela (3-0). Chef d’orchestre de son équipe, la Pulga a marqué en fin de match sur une offrande d’Angel Di Maria. Une prestation saluée par le public de la Bombonera et la presse argentine. En marge de cette rencontre, l’attaquant de 34 ans a exprimé sa joie d’évoluer avec le maillot argentin, dans des propos rapportés par Olé.

« Je suis heureux ici depuis longtemps, avant même que je gagne la Copa America. C’est un groupe merveilleux, les gens m’aiment beaucoup, ils me le montrent de plus en plus chaque jour. Je suis reconnaissant de ce qu’ils me font ressentir à chaque fois que je viens en Argentine, tout se fait naturellement, c’est plus facile sur et en dehors du terrain, gagner aide à ce que tout soit plus agréable et plus facile. Nous terminons ce dernier jour ici avant la Coupe du monde, car je ne pense pas que nous reviendrons en Argentine. »

Leo Messi a également été questionné sur son avenir avec l’Albiceleste. Et l’international argentin a déclaré qu’il fera le point après le Mondial 2022 au Qatar. « Je ne sais pas. Je pense à ce qui vient et qui est tout proche, et c’est le match contre l’Equateur (30 mars). Ensuite, les matches de préparation en septembre et en octobre. Ensuite, le Mondial. Et après, je ne sais pas. Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses. Qu’il se passe bien ou mal. Espérons que ce soit de la meilleure des manières. »