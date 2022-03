Il reste encore une semaine dans cette trêve internationale et les Parisiens sont encore avec leur sélection nationale. Cette période permet à certains joueurs du PSG de briller avec leur nation comme Neymar Jr, Leo Messi ou encore Angel Di Maria. El Fideo, ne devrait pas être prolongé par les Rouge & Bleu à la fin de cette saison, et pourrait aussi raccrocher les crampons avec l’équipe nationale après le Mondial 2022. C’est ce qu’a déclaré le milieu de terrain sur son compte Instagram après le succès de l’Albiceleste face au Venezuela.

« Je vais juste dire merci pour l’énorme affection que j’ai reçue. J’ai toujours rêvé de tout ce que j’ai vécu pendant cette belle nuit. C’était probablement mon dernier match avec ce maillot en Argentine. Et pouvoir dire que c’était une nuit merveilleuse n’est pas suffisant. Merci, merci et mille fois merci. Maintenant, je voudrais féliciter toute l’équipe pour le match terrible qu’elle a joué. Un jeu parfait de la part de tout le monde. Continuons à grandir et à rêver ensemble. Allez l’Argentine ! »