Cascarino : « Comme d’habitude, on va tout donner »

Les Féminines du PSG se déplacent ce mercredi après-midi (18 h 45, chaîne Youtube de DAZN) sur la pelouse de Kharkiv dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Déjà qualifiées pour les huitièmes de finale et assurer de terminer en tête de son groupe, les Parisiennes voudront réaliser un sans-faute dans cette phase de groupes.

Pour PSG TV, Estelle Cascarino a évoqué ce déplacement en Ukraine. « On n’a pas changé d’objectifs, nous venons en Ukraine pour ramener la victoire. On sait que les matches à l’extérieur sont plus compliqués, ça ne va pas être un match facile. Il y aura beaucoup d’intensité ! Il va sans doute y avoir du turnover dans l’équipe, c’est une bonne chose pour les filles qui ont eu moins de temps de jeu récemment. Comme d’habitude, on va tout donner et on a hâte d’y être. On fera tout pour gagner ce match. »