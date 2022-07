Après Vitinha, le PSG va annoncer dans les prochaines heures sa deuxième recrue du mercato estival. Alors que les dossiers Milan Skriniar, Renato Sanches et Gianluca Scamacca occupaient la majorité de l’actualité mercato du PSG ces dernières semaines, les dirigeants parisiens ont décidé d’accélérer sur une autre piste en Ligue 1. Apprécié par le board parisien, Hugo Ekitike avait pour rêve d’évoluer au PSG, et ce malgré le fort intérêt de Newcastle à son égard (qui avait transmis une offre au Stade de Reims). Et le Rémois va réaliser son rêve.

Ekitike a quitté la Factory tard dans la nuit

Après une visite médicale à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine ce vendredi après-midi, le joueur du Stade de Reims a été aperçu au siège social du club, comme nous vous l’avons relayé via nos réseaux sociaux. Après plusieurs heures à la Factory, l’attaquant de 20 ans a quitté les lieux tard dans le nuit, juste avant 3 heures du matin, avec un maillot du PSG à la main. Interrogé par nos soins, l’international U20 français a confirmé que c’était un rêve de rejoindre les Rouge & Bleu (voir tweet ci-dessous) : « Très content d’être à Paris. Ici c’est Paris. C’est un rêve d’être à Paris ? Bien sûr ! » L’officialisation ne devrait plus tarder. Hugo Ekitike (20 ans) devrait parapher un contrat de cinq saisons avec les champions de France. Pour ce transfert, le PSG devrait débourser 28,5M€ fixe, plus 7M€ de bonus, selon plusieurs sources.

HUGO EKITIKE 🇫🇷 EST SORTI DE LA FACTORY, MAILLOT À LA MAIN !



Interrogé par nos soins il a confirmé que c'était « UN RÊVE » d'avoir signé au #PSG ‼️ July 16, 2022