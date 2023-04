Féminines : le PSG valide une belle opération à Guingamp

Privée de ses deux meilleures scoreuses, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, la section féminine du PSG se rendait en terrain hostile ce dimanche après-midi pour y défier Guingamp. Un déplacement fructueux puisque les filles de Gérard Prêcheur ont validé un succès très important en vue de la course au titre.

C’est une lutte acharnée que se livrent le PSG (2e) et l’Olympique Lyonnais (1ère) dans l’optique de glaner la D1 Arkema. Et pour cause, un seul petit point séparait ces deux mastodontes hexagonaux avant la 19e journée. À cette occasion, le club de la capitale affrontait Guingamp en terrain hostile. Le but était somme toute assez clair : repartir de Bretagne avec les trois points et ainsi mettre la pression sur l’OL qui accueille le Paris FC ce dimanche à partir de 15h00.

Grace Geyoro une nouvelle fois décisive

Le tout était donc d’aborder cette échéance post trêve internationale de la meilleure des manières. Et c’est Sandy Baltimore qui allumait la première banderille pour le PSG. Néanmoins, sa tentative heurtait la barre adverse (16′). Cette même Sandy Baltimore qui s’offrait une deuxième occasion quelques minutes plus tard (22′). Dominatrices dans le jeu, les visiteuses poussaient afin de prendre les devants. Des efforts qui finissaient par payer. Lancée dans la surface après une perte de balle des locaux, Grace Geyoro se jouait de la gardienne guingampaise pour ouvrir logiquement la marque (0-1, 30′). Le plus dur était fait dans cette rencontre. Les deux équipes rentraient d’ailleurs aux vestiaires sur ce score de 0-1.

🏁 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 !



➕3️⃣

Les Parisiennes s'imposent à Guingamp et prennent provisoirement la tête de la #D1Arkema. ❤️💙#EAGPSG pic.twitter.com/ROjzY7kVAz — PSG Féminines (@PSG_Feminines) April 16, 2023

Le second acte voyait les Rouge et Bleu gérer leur avance. Et malgré une dernière tentative signée Ramona Bachmann (82′), le PSG s’impose donc sur ce score étriqué de 0-1. En attendant le match de leurs rivales lyonnaises, Elisa de Almeida et ses coéquipières prennent ainsi temporairement la tête de la D1 Arkema avec deux points d’avance. Forcément de bon augure alors que ces deux équipes se feront face le 20 mai prochain dans un choc qui s’annonce d’ores et déjà haletant.