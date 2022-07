Les indications du dernier entraînement du PSG au Japon

Le Paris Saint-Germain a réalisé sa première sortie de la saison 2022-2023 le 15 juillet dernier, avec une rencontre de préparation face à Quevilly-Rouen au centre Ooredoo, l’emportant ainsi 2-0. Le lendemain, les hommes de Christophe Galtier se sont envolés pour le Japon. A l’occasion de ce Japan Tour 2022, les Rouge & Bleu ont affronté le Kawasaki Frontale (victoire 1-2) et les Urawa Red Diamonds (victoire 0-3). Ce lundi 25 juillet, Mbappé et compères affronteront pour le dernier match amical de l’été, le Gamba Osaka à 12h00 (heure française), une rencontre qui se jouera à guichets fermés, puisque les 41 000 disponibles ont toutes trouvées preneur. Le match sera diffusé sur les antennes de BeIN Sports. En marge de celle-ci, le groupe parisien s’est rendu dans la nuit de samedi à dimanche dans la ville d’Osaka, et s’y est entraîné aujourd’hui.

C’est à partir de 19h00 (heure locale) que le peuple japonais a pu assister à l’ultime entraînement au pays du Soleil-Levant. Et pour l’occasion, le peuple nippon a répondu présent, puisque les hommes de Christophe Galtier ont foulés la pelouse du Panasonic Stadium d’Osaka sous les yeux de 20 000 personnes, autrement dit, tous les tickets disponibles ont été vendus.

Image : psg.fr

L’entraînement à une semaine de la reprise de la compétition

Un entraînement intensif ce dimanche, dans la lignée de ce que font Christophe Galtier et son staff depuis leur prise de fonction, et l’arrivée du PSG au Japon. Malgré des conditions climatiques peu évidentes avec notamment un taux d’humidité plutôt élevé, les joueurs parisiens travaillent beaucoup physiquement et ne rechignent pas face aux efforts demandés par le nouveau staff. Pour imager cela, on observe l’opposition mise en place en 10 contre 10 dans un espace restreint, exercice pendant lequel Christophe Galtier insistait sur l’intensité à mettre, selon notre confrère d’RMC Sport, Arthur Perrot.

Entre cette opposition, la préparation physique, et autres jeux, les joueurs du PSG ont fini la séance en s’exerçant face au but. Cette dernière partie de l’entraînement n’avait rien d’un jeu, mais était bien un exercice à part entière durant lequel le groupe a travaillé ses tirs face aux portiers parisiens.

Les points particulièrement travaillés par Galtier

A l’issue de la partie remportée 0-3 face aux Urawa Red Diamonds, le technicien français avait souligné un certain déséquilibre à la récupération du ballon, tant la volonté était de le récupérer haut. C’est en ce sens que Le Parisien avance que lors de la séance d’entraînement du jour, Christophe Galtier a fait travailler aux joueurs qui devraient débuter demain, les remontées de balle, et l’animation. Si le schéma tactique semble assimilé par la majorité des joueurs qui connaissent leur place sur le terrain, l’animation est elle à parfaire afin d’avoir les déplacements les plus minutieux possible dans ce nouveau système de jeu.

Comme nous vous l’indiquions dans notre dernier point à retrouver sur Canal Supporters concernant Arnaud Kalimuendo, le jeune titi parisien souhaite poursuivre au PSG, et s’y faire sa place. Selon les dernières indications du Parisien concernant la composition pour la rencontre face au Gamba Osaka, le numéro 29 parisien pourrait débuter sur le front de l’attaque aux côté de Neymar avec Messi un cran plus bas. Kylian Mbappé a lui disputé plus d’une heure ce samedi face aux Urawa Red Diamonds (victoire 0-3) et est suspendu pour le Trophée des Champions qui se jouera dimanche 31 juillet prochain à Tel-Aviv face au FC Nantes. Au milieu de terrain, Marco Verratti serait trop court pour débuter titulaire à nouveau, et laisserait sa place à la paire Vitinha – Gueye, tant Paredes s’est entraîné à part et semble trop court lui aussi.

Compo probable face au Gamba Osaka selon Le Parisien et RMC Sport