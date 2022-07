La réaction de Galtier après Urawa Red Diamonds / PSG

Au cours de ce Japan Tour 2022, le Paris Saint-Germain vient de disputer son deuxième match de préparation. Après sa victoire (1-2) face au Kawasaki Frontale le 20 juillet dernier, le PSG s’est imposé aujourd’hui (0-3) devant les Urawa Red Diamonds. Le match du jour a été remporté plus aisément que le premier, et les hommes de Christophe Galtier ont été plus convaincants. Le technicien français, présent en conférence de presse d’après-match, s’est montré plutôt positif sur la prestation de son équipe : « C’était un match très intéressant face à une équipe bien organisée, qui a un jeu très vertical, dans la profondeur. A l’image des 10 premières minutes on a eu du mal à poser notre jeu parce que l’adversaire nous a pressé, il nous a fallu un peu de temps pour rentrer dans le match. On a vu des choses intéressantes ensuite, même si on doit encore beaucoup s’améliorer sur notre capacité à concéder moins d’occasions« .

Il s’est ensuite exprimé sur les conditions de jeu : « Avec des conditions climatiques difficiles, entre la chaleur et l’humidité très élevée, et le fait qu’on soit en début de préparation, il nous a manqué un peu de constance sur le rythme et l’intensité. Mais dans l’ensemble l’équipe progresse, on a vu de bonnes choses sur un plan offensif, de belles combinaisons, une belle animation, et on a marqué de beaux buts« .

La situation de Kalimuendo

Buteur lors du premier match de cette tournée estivale, Arnaud Kalimuendo est entré en jeu aujourd’hui et a inscrit un nouveau but, portant ainsi son bilan de ce Japan Tour 2022 à deux buts en deux matchs pour le moment. Deux prestations plutôt convaincantes que Christophe Galtier n’a pas manqué de souligner en conférence de presse : « Kali sort d’une très belle saison avec Lens. Et depuis la reprise il est très présent, il profite du moindre temps de jeu pour être efficace. C’est un joueur énormément sollicité, que ce soit en France ou à l’étranger. Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos, après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir un temps de jeu élevé. Je suis évidemment satisfait de ce qu’il fait chaque jour à l’entraînement, de ce qu’il apporte en match, après il y a la réalité du marché, du mercato à l’instant T. On verra au fur et à mesure des jours qui passent, à la fois la position de Kali, et celle du club« . L’avenir d’Arnaud Kalimuendo semble toujours flou au PSG.

Keylor Navas numéro 2, c’est acté

Si Keylor Navas a débuté cette rencontre face aux Urawa Red Diamonds en tant que titulaire, il a cédé sa place à Sergio Rico à l’heure de jeu. Lors de sa conférence de presse de présentation, Christophe Galtier avait fait savoir qu’il fonctionnera pour le poste de gardien de but avec une hiérarchie établie, contrairement à ce qu’il se faisait sous les ordres de Pochettino. Aujourd’hui, le technicien français s’est exprimé sur la situation de Keylor Navas : « Keylor a fait des arrêts importants et décisifs, il travaille très bien. Mais j’ai été très clair avec les gardiens en début de saison, je ne souhaite pas de rotation, je veux fonctionner avec un numéro 1. Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu’au fond de lui-même il y a beaucoup de frustration. Mais pour un club comme le PSG il est très important d’avoir deux très bons gardiens« .

Galtier s’exprime sur Mbappé et Neymar

Auteur de son premier but de ce Japan Tour 2022, Kylian Mbappé a été convaincant au cours de cette victoire 0-3 face aux Urawa Red Diamonds. Son coach a été interrogé à son sujet : « Je le sens très heureux, très épanoui. Il est très dynamique dans ses séances d’entraînement, il est très joyeux, à l’image du groupe. Il a beaucoup d’ambition pour l’équipe. Pour rentrer dans la confidence, il est très frustré de ne pas pouvoir participer au Trophée des Champions« .

Un temps annoncé sur le départ, un temps annoncé motivé pour réaliser une grande saison avec le PSG, Neymar fait parler, et son avenir encore plus. Christophe Galtier s’est également exprimé à ce sujet, laissant planer le doute : « Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m’étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas… On l’annonce partant, on l’annonce restant. Je n’ai pas eu d’entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu’on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d’entraînement, et la joie qu’il a de s’entraîner« . Des propos relayés par nos confrères d’RMC Sport.

Le cas Warren Zaïre-Emery

S’il est une des attractions de ce Japan Tour 2022, Warren Zaïre-Emery semble convaincre les supporters du PSG, mais surtout son nouveau coach, Christophe Galtier : « Warren est surprenant de maturité et de clairvoyance. Il a le privilège énorme d’être au contact de ces grands joueurs. Je souhaite intégrer nos meilleurs jeunes à nos côtés, c’est aussi la volonté de la direction sportive et de la présidence, afin qu’ils puissent s’épanouir au sein de leur club formateur« . Une indication on ne peut plus claire concernant la place qui sera accordée au jeune titi parisien dans le groupe professionnel.

psg.fr

Pour le site officiel du Paris Saint-Germain, le technicien français est revenu sur match, en soulignant le positif, mais également les points à améliorer, notamment un : « Il y a la satisfaction d’avoir marqué trois buts, et ne pas avoir encaissé de buts, même si à mon sens on concède des situations. Et à partir du moment où on arrive à poser notre jeu, les choses deviennent très intéressantes. Il y a beaucoup d’enchaînement technique, beaucoup de jeu combiné, beaucoup de relation entre les uns et les autres. Ce soir on marqué des beaux buts, on eu cette capacité à toujours vouloir récupérer le ballon le plus tôt possible, ce qui engendre parfois du déséquilibre. Et on doit vraiment s’améliorer dans ce domaine, savoir à quel moment on met de l’intensité pour récupérer le ballon tôt, et quelques fois il faudra gérer des temps plus difficiles, être plus compact et donner moins d’occasion de but à l’adversaire et pour nous permettre de récupérer« .

Christophe Galtier a conclu son analyse sur une note positive, et un mot sur l’état physique de son groupe : « Mais dans l’ensemble, il y a eu des choses intéressantes, les joueurs commencent à se sentir bien physiquement et ont certains repères sur ce qu’on met en place, c’était un match intéressant dans un stade plein face à une équipe qui est en plein championnat, qui joue un football très direct. On a marqué de très beaux buts, il y a eu de beaux gestes, l’envie de faire les choses ensemble. Mais pour l’instant ça manque de constance, ce qui est normal à ce moment de la préparation« .