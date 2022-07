Le PSG a bien souvent été attendu lors des périodes de transferts, et ce mercato estival 2022 ne déroge pas à la règle. Seulement aujourd’hui, les supporters et observateurs du club de la capitale sont au moins autant attentifs aux arrivées qu’aux départs. Et dans le sens des départs, nombreux sont les noms de l’effectif du PSG qui reviennent avec insistance, et parmi eux, Georginio Wijnaldum. Le milieu de terrain semble voir son avenir en Rouge & Bleu s’assombrir. Pour accueillir l’ancien de Liverpool, c’est l’AS Roma qui serait en pôle position. Le pensionnaire de Serie A se construit une équipe compétitive de l’autre côté des Alpes afin de retrouver une place au premier plan du championnat italien sous les ordres de Jose Mourinho. C’est en ce sens que les dirigeants romains discutent avec leurs homologues parisiens afin de trouver un accord. Selon un confrère italien, Matteo Moretto, les derniers contacts entre les deux clubs sont positifs, et les positions se rapprochent, sans pour autant avoir trouvé un accord. Il faudra encore travailler pour y parvenir.

Un autre parisien pourrait prendre la route de l’Italie

Toujours dans le sens des départs, Leandro Paredes pourrait lui aussi plier bagage cet été. Dans un secteur bien souvent pointé du doigt et trop garni en joueurs « indésirables », l’international argentin pourrait libérer une place, comme Wijnaldum. En effet, c’est en Serie A que Paredes pourrait rebondir, tant la Juventus Turin garde un œil sur lui, et les échanges se poursuivent entre les dirigeants turinois et parisiens toujours selon le journaliste italien Matteo Moretto. Ce dernier affirme que si un élément de l’entrejeu de la Juve venait à partir, Massimiliano Allegri, coach des Bianconeri, aurait jeté son dévolu sur Leandro Paredes.