Les internationaux du PSG reprendront le 11 juillet

Etant en plein changement de direction et d’organigramme, la rentrée des classes au PSG n’est toujours pas parfaitement calée. En effet, si la date du 4 juillet est pour l’instant cochée sur le calendrier, la reprise pourrait encore être décalée selon les envies et besoins du duo Campos – Galtier selon nos confrères du Parisien. Sur la base du 4 juillet, ces derniers affirment par ailleurs que les internationaux devraient bénéficier de 4 semaines de vacances, et donc être de retour le 11 juillet, soit une semaine après la reprise, même procédé pour les français du Bayern Munich, à titre d’exemple souligne le journal français.

Concernés par la Ligue des Nations, le barrage de qualification pour le Mondial 2022, ou autres compétitions internationales, les étoiles du PSG comme Messi, Mbappé, Neymar, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos ou encore Verratti sont, entre autres, les joueurs concernés par la reprise décalée. Le Parisien précise tout de même qu’un joueur comme Kylian Mbappé « a montré par le passé qu’il lui arrivait d’anticiper sa date de reprise pour être prêt plus tôt dans la saison« .

Qui sera présent au Camp des Loges ce lundi ?

Sous les ordres de Christophe Galtier, le groupe Rouge & Bleu devrait prendre ses marques au Camp des Loges ce lundi 4 juillet. Un groupe qui sera composé des joueurs non-internationaux et des jeunes titis parisiens. Devraient donc répondre à l’appel : Sergio Ramos, Juan Bernat, Ander Herrera, Ismaël Gharbi, Edouard Michut, Warren Zaire-Emery, Djeidi Gassama, sans oublier les retours de prêt en provenance de Lens et du Havre, de respectivement Arnaud Kalimuendo et Thierno Baldé.