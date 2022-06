Si les annonces officielles se font attendre concernant le dégraissage de l’effectif, les renforts à venir ou encore le poste d’entraîneur, une surprise est tombée tard dans la soirée ce mardi. En effet, arrivé en fin de contrat avec le PSG, Xavi Simons semblait être destiné à une prolongation avec son club formateur avant de s’envoler pour le PSV Eindhoven. Que nenni. Le jeune milieu de terrain de 19 ans s’est finalement engagé avec le club néerlandais jusqu’en 2027 dans le cadre d’un transfert sec, accompagné d’une option de rachat à hauteur de 4 millions d’euros selon Loïc Tanzi d’RMC Sport. Si ce transfert a été une véritable surprise, une des raisons qui ont poussés Xavi Simons à s’engager avec le PSV Eindhoven est tout aussi étonnante.

Wijnaldum, un rôle décisif dans ce dossier ?

Si les joueurs discutent parfois avec certains de leurs confrères au moment de faire un choix concernant la suite de leur carrière, dans ce cas, c’est un coéquipier qui a conseillé Xavi Simons. En effet, milieu de terrain comme lui, et Hollandais comme lui, Georginio Wijnaldum aurait conseillé son cadet, en lui faisant notamment les éloges du PSV Eindhoven, à en croire le principal intéressé au moment de sa présentation et de l’interview pour le média du club d’Eredivisie : « Gini a vraiment dit que c’est un grand club pour se développer. Il connaît également l’entraîneur et a expliqué comment il veut jouer au football. J’ai aimé la façon dont il parlait de lui« .