Interview CS – Cazarre : « Neymar représente bien le PSG ! »

Le PSG et ses supporters… Une longue histoire d’amour ! Le club de la capitale nous unit tous pour le meilleur… mais aussi pour le pire ! Et ce sont ces mésaventures qui ont inspiré l’humoriste Julien Cazarre a écrire son livre, « Mais c’est pas possible » aux éditions Amphora.

Présent tous les soirs sur RMC dans l’émission « Rothen S’enflamme« , Julien Cazarre partage dans ce bouquin ses pires souvenirs en tant que supporter, les joueurs, entraineurs et président qui l’ont fait cauchemarder et sans oublier les funestes « Remontadas » subies par le PSG.

Pour Canal-Supporters, le trublion revient sur les origines de ce livre plein de second (voire troisième) degré, son amour qui se renforce pour le club de la capitale dans les galères, son admiration pour Neymar, l’arrivée de Messi et autres anecdotes hilarantes !

