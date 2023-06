En fin de contrat en ce mois de juin, Marcus Thuram intéresse fortement le PSG. Problème, les Parisiens ne sont bien évidemment pas seuls sur ce dossier.

Dans sa recherche d’un nouvel avant-centre, le PSG a coché le nom de Marcus Thuram. Un joueur qui possède un gros avantage puisqu’il sera libre le 30 juin prochain. Une opportunité de marché que Luis Campos compte bien saisir.

El Milan sabe que parte con desventaja, porque acaba de reactivar los contactos recientemente, pero tiene la voluntad de intentar convencer a Evan N'Dicka y Marcus Thuram para que acepten el proyecto rossonero.



▪️Les ofrecen un sueldo entre los top de la plantilla y un papel de… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 8, 2023

Le PSG en bonne position pour Marcus Thuram mais…

Car oui, si le PSG parvient à convaincre l’ancien sochalien, lui qui a déjà annoncé qu’il quittera le Borussia M’Gladbach à l’issue de son contrat, cela laissera encore une certaine l’attitude afin de recruter un autre attaquant de haut calibre. Là, les noms de Victor Osimhen et Harry Kane sont avancés. Pour ce qui est de Marcus Thuram, la concurrence viendra principalement de Serie A, et plus précisément de l’inter, nous informe Matteo Moretto ce jour. Le journaliste de Relevo indique que les Nerazzurri, légèrement en retard dans ce dossier, seraient prêts à doubler le PSG en offrant l’un des plus gros salaires du club lombard à l’international tricolore ainsi qu’une place de titulaire. Pour ce dernier point, difficile d’imaginer Luis Campos offrir les mêmes garanties. Pour rappel, l’attaquant de 25 ans serait, d’après les derniers échos, très emballé à l’idée de rallier le club de la capitale cet été. Affaire à suivre.