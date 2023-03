Revue de Presse PSG : Mbappé et son record, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 5 mars 2023. Kylian Mbappé dans l’histoire avec sa place de meilleur buteur de l’histoire du club, Gianluigi Donnarumma qui ne rassure pas avant le Bayern…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait évidemment sa Une sur Kylian Mbappé, qui devient le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec sa réalisation contre Nantes dans les toutes dernières secondes du match. Le quotidien sportif explique qu’au moment du but du numéro 7 parisien, il y a eu « le sentiment de vivre un moment vraiment à part. De ceux qui font l’histoire. Deux minutes intenses presque émouvantes. » L’Equipe estime que pour figer sa place parmi les légendes du PSG, il faudra attendre. Mais il aura réussi ce qu’il attendait faire en arrivant en 2017, puis en prolongeant l’été dernier : laisser une trace indélébile dans la capitale. Lors de la cérémonie en son honneur, il s’est adressé au public en expliquant notamment : « Je vise toujours plus haut tant que c’est ici ! Cela commence dès mercredi, où on essayera de ramener la qualification. » Le quotidien sportif explique qu’il faudra le Mbappé de cette semaine, qui a martyrisé Marseille pour parvenir à qualifier le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions.

Même si le PSG a remporté une troisième victoire de suite, « il n’a pas levé tous les doutes sur sa capacité à éliminer le Bayern Munich« , lance le quotidien sportif. Ce dernier commence par évoquer les choses positives et notamment les 25 premières minutes emballantes où les Parisiens ont affiché un visage intéressant. Mais la soirée sereine qui se dessinait n’a pas duré. « Le PSG, en cette année 2023, n’est jamais à l’abri d’une rechute. Et d’erreur individuelle. » Il aura fallu attendre l’heure de jeu pour que Kylian Mbappé se montre, avec une très belle passe décisive pour Danilo Pereira. Pour l’Equipe, cette équipe du PSG a trop manqué de « compacité en seconde période pour totalement rassurer. Avec un déchet technique important au milieu et des défenseurs trop exposés. » Mercredi, ce type d’erreur sera sanctionné prévient le quotidien sportif.

C’EST FAIT ‼️ KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 DEVIENT AVEC CE 201e BUT, LE SEUL MEILLEUR BUTEUR DE L’HISTOIRE DU PARIS SAINT-GERMAIN ET DÉPASSE DONC EDINSON CAVANI 🥇❤️💙‼️ 🎨 @canalsupporters #PSGFCN pic.twitter.com/4XRFfmBdW4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 4, 2023

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette soirée historique pour Kylian Mbappé et le PSG. « Comme dans les meilleures superproductions, il ne fallait pas rater les dernières minutes d’un PSG / Nantes qui filait vers l’anonymat d’une victoire classique. C’est dans le temps additionnel que Kylian Mbappé a surgi pour inscrire son 201e but avec le PSG. » Tout un symbole, il marque sur une passe décisive d’un titi, Timothée Pembélé. Le quotidien francilien explique que ce match contre Nantes, avant l’apothéose Mbappé, n’a pas toujours été terrible. Après leur brillante victoire contre Marseille (0-3), « les Parisiens sont retombés dans leurs travers, jouant par intermittence, s’abandonnant aux erreurs individuelles pour déconstruire ce qu’ils avaient commencé par bâtir. » Sur les 30 premières minutes du match, Messi était inspiré, Nuno Mendes enflammé, Vitinha qui revit depuis deux matches et un Sergio Ramos combattant. « Et puis, Gianluigi Donnarumma est entré en scène, rappelant qu’il est extraordinaire sur sa ligne et quelconque dans le reste. » Avec cette victoire, le PSG montre qu’il va mieux même si tout n’est pas réglé note Le Parisien. « En trois semaines et autant de victoires, le PSG s’est redonné le droit » de croire en une qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions conclut le quotidien francilien.

Le Parisien qui revient aussi sur la mauvaise prestation de Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG. Le portier est fautif sur les deux buts encaissés par les Parisiens hier soir. Même si ses deux erreurs n’ont pas eu d’incidence sur le score final, elles ne rassurent pas « avant le rendez-vous couperet qui ne laissera aucune place aux approximations mercredi soir à l’Allianz Arena. » Alors qu’il revenait bien depuis plusieurs semaines, Donnarumma est retombé dans ses travers. Il ne s’est pas mis dans les meilleures conditions « pour faire des miracles en Allemagne et faire taire les critiques dont il est l’objet. » Il faudra qu’il soit au top mercredi soir, lui dont le nom a été scandé au retour des vestiaires. « Un soldat revient toujours au combat a assuré le CUP dans une banderole dédiée à Presnel Kimpembe, opéré cette semaine du tendon d’Achille. À Donnarumma de se l’approprier aussi« , conclut Le Parisien.

L’Equipe aussi revient sur le match difficile de Gianluigi Donnarumma contre Nantes hier. Le numéro 99 du PSG n’a pas encore marqué les esprits par des performances de choix sur la durée depuis qu’il évolue dans la peau d’un titulaire incontesté assure le quotidien sportif. Sur le premier but nantais « Vitinha, Mukiele et Donnaruma sont fautifs, mais aussi improbable soit la trajectoire trouvée par Ludovic Blas, l’ex-Milanais n’aurait jamais dû négliger de fermer son premier poteau. » Mercredi, il devra être au rendez-vous pour qu’il y en ait d’autres d’ici le mois de juin lance l’Equipe. Contre le Bayern, le PSG n’aura pas de joker s’il veut remonter son retard de l’aller. « Il y a trois semaines, Donnarumma avait été pointé du doigt sur le but bavarois. Une erreur qui avait fait passer au second plan ses trois parades grâce auxquelles le PSG est pourtant encore en position de se qualifier pour les quarts de finale« , rappelle l’Equipe. Après ces deux incidents, il a été impeccable sur les interventions qu’il a eu à faire. « Un an presque jour pour jour après l’expérience douloureuse de Bernabeu, il va devoir faire preuve de la même résilience pour écrire son histoire à Paris. Avec un grand H« , conclut le quotidien sportif.

L’Equipe qui évoque enfin la sortie sur blessure de Marquinhos lors de PSG / Nantes. Le capitaine parisien souffre des côtes. Mais le Brésilien n’était pas plus inquiet que ça assure le quotidien sportif, tout comme Christophe Galtier qui a indiqué en conférence de presse que : « Je ne pense pas qu’ils soient incertains. On a marché sur le tendon de Nordi, ça ne paraît pas grave. » Alors que le coach du PSG a voulu revenir à une défense à trois, système dans lequel son équipe a montré le plus d’équilibre et de solidité, la possible absence de Marquinhos en plus de celle actée pour Presnel Kimpembe, devrait pousser Christophe Galtier à changer ses plans. « En attendant d’en savoir plus sur les blessures des deux joueurs, un retour à quatre défenseurs est possible, avec Danilo et Sergio Ramos dans l’axe, si Marquinhos venait à manquer. Du côté des pistons, Achraf Hakimi va revenir dans le couloir droit, alors que Nuno Mendes est en grande forme à gauche« , indique l’Equipe.