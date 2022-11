Après une première défaite surprise contre l’Arabie saoudite (1-2), l’Argentine voudra se racheter face au Mexique ce samedi soir (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1). Et pour cela, Lionel Scaloni pourrait effectuer quelques changements en défense et au milieu de terrain.

Après avoir raté son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2022, l’Argentine ne devra pas se manquer face à une équipe du Mexique toujours difficile à manoeuvrer. Et lors de l’entraînement de ce vendredi, le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, a préparé quelques surprises en vue de la rencontre face aux Mexicains. Si Lionel Messi reste un indéboulonnable du onze, les principaux changements pourraient intervenir en défense et au milieu.

Trois changements par rapport à la défaite face à l’Arabie saoudite ?

Complètement dépassée en début de seconde période, la défense argentine s’est manquée et pourrait donc subir les premières sanctions de la part de Lionel Scaloni. Ainsi, « Lisandro Martinez pourrait remplacer Cristian Romero, qui n’est pas à 100% en raison d’une série de blessures », rapporte TyC Sports. Concernant le couloir droit, « Gonzalo Montiel gagne la bataille contre Nahuel Molina. » Très décevant au milieu de terrain, Papu Gomez pourrait débuter sur le banc et être remplacé par Enzo Fernandez. Alexis Mac Allister est une autre option pour être associé à Leandro Paredes et Rodrigo de Paul dans l’entrejeu. Enfin, l’ancien Parisien, Angel Di Maria, et Lautaro Martinez, devraient toujours accompagner Lionel Messi en attaque.

En conférence de presse, Lionel Scaloni avait prévenu que quelques changements pourraient avoir lieu pour affronter le Mexique. « La façon de jouer de l’équipe sera similaire. On ne va pas changer notre façon de jouer à cause de ce qui s’est passé mardi, il faut tourner la page comme on l’a fait et penser qu’on va gagner et rien d’autre, on compte jouer de la même façon. Concernant les changements, nous évaluons des alternatives à notre jeu mais pas à notre façon de jouer. Il est possible que nous fassions quelques variations mais nous déciderons lors du dernier entraînement. »