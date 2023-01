Doublure de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas pourrait quitter le PSG cet hiver. Hier, un intérêt d’Al Nassr était avancé. Les proches du gardien costaricain ont confirmé cette approche.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Keylor Navas pourrait quitter le PSG cet hiver afin d’avoir du temps de jeu. Doublure de Gianluigi Donnarumma, l’ancien Madrilène n’a joué qu’un match cette saison, le 32es de finale de Coupe de France contre la Berrichonne de Châteauroux (1-3). Hier, Marca avançait qu’Al Nassr en avait fait sa priorité pour remplacer David Ospina, blessé au coude. Le club saoudien souhaitait même profiter de la présence du PSG en Arabie saoudite jeudi pour tenter de finaliser la transaction. Les proches du portier ont confirmé les informations mais apportent une nuance.

Navas cherche un moyen de quitter le PSG

Auprès de Mundo Deportivo, les proches du gardien du PSG expliquent que contrairement à ce qui a été annoncé dans le quotidien sportif madrilène, l’opération ne doit pas se concrétiser lors du Qatar Tour. Mécontent de sa situation au PSG, Keylor Navas cherche un moyen de quitter les Rouge & Bleu lors de ce mercato hivernal assure Mundo Deportivo. Al Nassr a montré un premier intérêt mais pour l’instant, il n’y a pas encore eu de négociation ferme. Le PSG ne sait pas encore ce qu’il veut faire avec Navas, accepter une possible offre du club saoudien ou le retenir. De son côté, Keylor Navas acceptera de rejoindre l’Arabie saoudite s’il reçoit une offre attrayante et souhaiterait avoir la garantie de pouvoir revenir en Europe dans six mois si jamais il reçoit une offre intéressante.