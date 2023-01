Le PSG annonce un nouvel éditeur pour cinq ans

Le PSG continue de se diversifier. Ce mardi matin, le club de la capitale a officialisé une collaboration avec les Éditions Amphora, qui devient éditeur officiel de l’équipe pour les cinq prochaines années.

Dans son communiqué, le PSG explique que « cette alliance se matérialisera par la création d’ouvrages sur l’histoire et la culture du club. Les supporters parisiens auront ainsi le plaisir de découvrir la vie du club et de ses joueurs, de se plonger dans l’identité 100% Rouge & Bleu et d’en visiter les coulisses à travers des formats inédits et innovants. Ils pourront voyager autrement dans l’univers Paris Saint-Germain grâce à des récits captivants et des témoignages exclusifs de joueurs, d’entraîneurs et de personnalités ayant marqué le club. Une fenêtre sur la richesse, la diversité et la singularité de l’histoire du Paris Saint-Germain. »

« La passion pour le PSG s’étend bien au-delà des terrains »

Emmanuel Cherki, responsable de l’identité de la marque PSG, a évoqué cette collaboration. « La passion pour le Paris Saint-Germain s’étend bien au-delà des terrains. Le club est l’étendard d’une culture tournée vers l’excellence, le partage, l’engagement et l’émotion. Sans jamais avoir renié son histoire, le Paris Saint-Germain est aujourd’hui une marque emblématique et désirable, le club de la nouvelle génération pour tous ceux qui aiment rêver. C’est cet ADN que nous souhaitons mettre en valeur avec notre éditeur officiel.«

Le premier ouvrage issu du partenariat paraitra au printemps 2023, conclut le PSG.