Les propositions d’un candidat à la mairie de Paris pour le Parc

En raison de son conflit avec la Mairie de Paris, le PSG envisage de quitter le Parc des Princes. David Belliard, candidat à la Mairie de Paris, a des propositions pour que le PSG reste au Parc.

Afin d’encore grandir, le PSG veut devenir propriétaire de son stade. Son choix numéro 1 était de racheter le Parc des Princes. Mais la Mairie de Paris et Anne Hidalgo ne voulaient pas entendre parler de cette possibilité. Dans une impasse, les dirigeants parisiens ont donc commencé à chercher des terrains ailleurs pour construire son futur stade. Il y a quelques semaines, il a annoncé qu’il avait arrêté son choix sur deux villes, Massy et Poissy. En 2026, les élections municipales auront lieu. Anne Hidalgo a expliqué qu’elle ne se représentera pas. David Belliard, candidat écologiste à la Mairie de Paris, estime que pour le futur du Parc des Princes, il faudrait consulter les supporters sur trois options.

A voir aussi : Ligue des champions, Hidalgo, Mbappé… Nasser al-Khelaïfi se confie

« On ne demande jamais leur avis aux supporters »

« Je pense que Paris doit revenir aux Parisiens et aux Parisiennes, et en particulier aux supporters. On ne demande jamais leur avis aux supporters. C’est quand même eux qui font la vie du club. Et donc, moi, ce que je souhaite, c’est qu’on leur demande leurs avis pour savoir quel est l’avenir du Parc des Princes, lance le politicien dans une interview accordée à Sud Radio. Moi, je propose de faire trois options. On vend, c’est l’option manifestement du club aujourd’hui, au prix du marché et pas à vil prix comme cela a été proposé il y a quelques mois. Deuxième, on reste en l’état, donc en location, ou on co-gère. C’est-à-dire que l’on met le club, les supporters, la ville de Paris et on co-gère l’avenir du Parc des Princes. C’est ça qu’il faut ouvrir aujourd’hui. Je vois bien que l’on est en face d’une impasse. Moi, ce que je souhaite, c’est que le PSG continue de jouer à Paris. Et ce que je souhaite aussi, c’est que le Parc des Princes reste la propriété des Parisiens et des Parisiennes parce que c’est un patrimoine extrêmement important. Si le PSG part, le Paris FC pourrait s’y installer ? Pour l’instant, mon option n’est pas que le PSG parte. Mon option n’est pas de dire que le PSG doit partir de Paris. Mon avis, et ce sur quoi je souhaite travailler, c’est que le PSG continue à jouer à Paris et que le Parc des Princes continue à rester la propriété des Parisiens et des Parisiennes. »