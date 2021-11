Les raisons du retour au très haut niveau de Mbappé (L’E)

Après un été agité par son penalty manqué à l’Euro et son avenir, Kylian Mbappé est revenu au très haut niveau – que ce soit au PSG et en Equipe de France – depuis plusieurs semaines. Ce mardi soir, l’Equipe liste les raisons de ce retour en très grande forme. La première sa prise de parole dans le quotidien sportif et Rothen s’enflamme sur RMC au début du mois d’octobre.

« C’est la thèse avancée par ceux qui le côtoient au quotidien au PSG« , indique l’Equipe. Cette prise de parole l’a libéré. Deuxième raison avancée, sa bonne entente avec Achraf Hakimi et Mauricio Pochettino « avec qui il échange régulièrement, notamment par messages. » L’attaquant (22 ans) a aussi voulu évacuer les polémiques en se recentrant sur le jeu. « Le foot comme valeur refuge et seul moyen, estime-t-il alors, d’éloigner les événements hors terrain qui ont parasité ses performances« , dévoile le quotidien sportif. Enfin, il y a aussi le fait de se recentrer sur ses qualités naturelles.