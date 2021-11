Jérôme Brisard arbitre du match entre Saint-Etienne et le PSG

Après le match contre Manchester City et le PSG en Ligue des Champions, les joueurs de Mauricio Pochettino se déplaceront sur la pelouse de Saint-Etienne (13 heures, Canal Plus Sport) dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1.

Une rencontre contre le 19e du championnat qui sera arbitrée par Jérôme Brisard. Il sera assisté par Benjamin Pages et Alexis Auger. Guillaume Paradis officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Amaury Delerue et Christian Guillard. L’homme en noir de 35 ans n’a pas encore arbitré le PSG cette saison. Il a par contre officié lors d’un match de Saint-Etienne, lors de la défaite des Verts contre Monaco (3-1) lors de la 7e journée journée. En 7 matches de Ligue 1, Monsieur Brisard a distribué 22 cartons jaunes et 3 cartons rouges.