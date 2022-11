Joao Felix pourrait quitter l’Atlético de Madrid dès cet hiver. L’international portugais ne s’entend pas avec son entraîneur, Diego Simeone, et aimerait changer d’air. Mais contrairement à ce qui a été avancé, l’ancien du Benfica n’aurait pas demandé son transfert.

Joao Felix est l’une des pépites du football portugais. Performant avec le Benfica, son club formateur, l’attaquant (23 ans) avait rejoint l’Atlético de Madrid durant l’été 2019 contre 120 millions d’euros. Mais son aventure dans la capitale espagnole ne lui a pas, encore, permis d’exploser comme ses premiers pas au sein du club lisboète laissait à penser. Le jeu prôné par Diego Simeone ne correspond pas forcément à ses qualités et ses relations avec son entraîneur ne sont pas au beau fixe. Hier, Marca indiquait que Joao Felix avait demandé à son agent, Jorge Mendes, de lui trouver une porte de sortie dès le mercato hivernal. Dans cette optique, le PSG, Manchester United, Chelsea et le Bayern Munich serait prêt à l’accueillir.

Le PSG, seul club à avoir noué le plus de contacts avec Mendes

Matteo Moreto, journaliste pour Revelo, nuance un peu le souhait de Joao Felix. Selon ce dernier, l’international portugais n’a pas demandé à quitter l‘Atlético de Madrid. Son agent, Jorge Mendes, cherche bien une porte de sortie à son poulain, « la rupture entre Felix et Diego Simeone étant évidente. » Matteo Moreto qui conclut en expliquant que le PSG serait le club qui aurait noué le plus de contacts avec Jorge Mendes. Mais pour l’instant, la situation ne va pas plus loin.