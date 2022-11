Ce samedi après-midi (17 heures, TF1, BeIN Sports 1), la France va affronter le Danemark pour son deuxième match de la Coupe du Monde. Une rencontre qui pourrait permettre aux Bleus de se qualifier pour les huitièmes de finale. Didier Deschamps devrait apporter quelques changements dans son onze.

Vainqueur de son premier match contre l’Australie, la France affronte le Danemark ce samedi après-midi avec la possibilité de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en s’imposant contre les Danois. Mais cela ne s’annonce pas si simple que ce ça. Les Danois sont la bête noire des Bleus ces derniers temps. La dernière victoire française contre le Danemark dans un match officiel remonte à l’Euro 2000, soit 22 ans. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait aligner le schéma tactique que contre les Australiens. Mais quelques changements pourraient intervenir.

Mbappé toujours dans couloir gauche

Hugo Lloris conservera sa place dans ses buts, et jouera son 141e match avec l’Equipe, se rapprochant à une unité du record de Lilian Thuram. Les premiers changements devraient intervenir en défense. En difficulté contre l’Australie, Benjamin Pavard devrait être remplacé par Jules Koundé dans le couloir droit. Rétabli, Raphaël Varane retrouverait une place de titulaire au côté de Dayot Upamecano en défense centrale. Théo Hernandez occupera le couloir gauche. Le milieu de terrain sera composé d’Adrien Rabiot, passeur et buteur contre l’Australie et Aurélien Tchouameni. Antoine Griezmann sera placé en soutien du trio d’attaque Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et Kylian Mbappé.