Le PSG se déplace ce samedi à Clermont dans le cadre de la 31e journée de la Ligue 1 Uber Eats (21h00). Le club de la capitale voudra remporter cette nouvelle rencontre pour conserver sa large avance en championnat sur l’Olympique de Marseille. Les Rouge & Bleu comptent un certain nombre d’absents dont Keylor Navas, Marquinhos, Julian Draxler et Ander Herrera mais pourront se reposer sur son trio d’attaque, Messi, Neymar et Mbappé.

Les titis dans le groupe… et c’est tout ?

Comme l’indique le journaliste Saber Desfarges sur son compte Twitter, Mauricio Pochettino va s’envoler en terre clermontoise avec la « MNM » mais aussi avec Sergio Ramos. L’Espagnol enchaîne une deuxième présence de suite dans le groupe et pourrait même être titulaire. Le coach argentin l’a évoqué plus tôt en conférence de presse et avec le forfait de Marquinhos, le numéro 4 parisien devrait fouler la pelouse du Stade Gabriel Montpied. De plus les titis parisiens Xavi Simons, Edouard Michut et El Chadaille Bitshiabu seront aussi du voyage. À notre question en conférence de presse, de savoir si les deux premiers cités pourraient jouer, Mauricio Pochettino est resté plutôt vague à ce sujet. Enfin le directeur sportif Leonardo devrait aussi être du déplacement avec le groupe annonce Saber Desfarges.