Ce samedi le PSG se déplace sur la pelouse du Clermont Foot dans le cadre de la 31e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Le club de la capitale voudra garder son avance en tête du championnat et se rapprocher d’un dixième titre du champion de son histoire. Une performance exceptionnelle seulement réalisée par l’AS Saint-Etienne dans les années.. 80 ! Les Parisiens devraient compter sur son attaque Messi, Mbappé et Neymar. L’international brésilien a réalisé un excellent match le week-end dernier face à Lorient grâce à un doublé (5-1). Malgré tout, sa saison reste (très) décevante et du côté de la direction parisienne, on n’est pas vraiment satisfait du rendement du joueur.

Les dirigeants déçus par Neymar au vue des moyens consentis

En effet selon L’Équipe sur son site internet, près de cinq ans plus tard, Doha « grince des dents » sur le rendement de Neymar Jr. Le quotidien sportif explique que les décideurs parisiens « s’estiment trompés sur la marchandise » et « déplore le manque de motivation et d’investissement personnel du Brésilien, très éloigné des efforts financiers déployés pour le faire venir et le conserver. » Le journal rappelle que l’ancien barcelonais possède un salaire annuel brut de 36,8 M€ ce qui, charges patronales ajoutées, représente à peu près 60 M€ par an. En cinq ans, le PSG aura donc déboursé un peu plus de 500 M€ pour le milieu de terrain. De plus, Doha « lui a mijoté quelques petits contrats annexes que Neymar n’aurait jamais signés s’il n’était pas venu » comme celui qui le lie à la Qatar National Bank depuis décembre 2018 pour un montant qui s’élève à un peu plus de 20 M€ par an avant d’être réévalué, à la fin de l’année 2019. De même que pour la compagnie Qatar Airways où il est devenu un des visages des publicités.

Une saison de plus au PSG ?

Pour Doha, on juge que « la motivation de Neymar est déclinante »et qu’il n’a pas « tout mis en oeuvre pour être à son meilleur niveau ». Pourtant le « Tout Paris et Doha savent qu’il sera quasiment impossible de se séparer de Neymar aussi longtemps avant la fin de son contrat » puisqu’aucun autre club ne pourrait l’accueillir financièrement et il est très peu probable qu’il signe à Newcastle selon L’Équipe. L’international brésilien devrait poursuivre son aventure à Paris pour au moins une année de plus.