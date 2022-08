Un point sur le dossier Navas / Ruiz

Dans moins de deux semaines, le mercato estival fermera ses portes. Côté PSG, un dossier, impliquant une possible arrivée et un possible départ, est actuellement dans les tuyaux. Les Rouge et Bleu lorgnent de près Fabian Ruiz, tandis que le Napoli aimerait se faire prêter Keylor Navas.

Un terrain d’entente en vue ?

Un dossier qui a tendance à traîner largement en longueur. Et pour cause, si ces deux hypothétiques transactions étaient, à l’origine, annoncées comme indépendantes, il n’en serait finalement rien. Car oui, d’après la presse italienne du jour, un geste des clubs dans ces deux dossiers seraient mutuellement attendus. En effet, d’après Il Mattino d’abord, un prêt du Costaricien serait toujours à l’ordre du jour. Néanmoins, le salaire du principal intéressé poserait encore problème (9 millions d’euros annuels). De ce fait, les Napolitains attendraient que le PSG prenne en charge une partie de ces émoluments. Rien de bien nouveau en somme. En revanche, la Gazzetta dello Sport va un peu plus loin ce jour. Selon cette source, si le club de la capitale consent à faciliter le départ de Keylor Navas vers la Serie A, le prix de Fabian Ruiz pourrait être revu à la baisse. GDS explique ainsi que De Laurentiis, le président des Partenopei, pourrait se contenter d’une somme avoisinant les 20 millions d’euros pour laisser filer son milieu de 26 ans.