Pour le compte de la première journée de phase de poule de Ligue des Champions 2022-2023, le PSG s’apprête à affronter la Juve. Au Parc des Princes, les Rouge & Bleu ont rendez-vous avec l’Histoire ce soir (21h sur Canl + / RMC Sport). La rencontre du jour ne manque pas de faits à souligner, et de chiffres clés à connaître avant le coup d’envoi.

Il faut laver l’affront

Cette rencontre entre le PSG et la Juventus Turin sera la neuvième officielle entre les deux écuries. Une série de match qui voit le club de la capitale être largement dominé par son adversaire du soir. En effet, les turinois comptent six victoires et deux matchs nuls face au Paris Saint-Germain. L’occasion pour les hommes de Christophe Galtier d’entrer dans l’histoire en étant les premiers parisiens à l’emporter face au Bianconeri. Plus largement, les Rouge & Bleu ont disputé vingt-et-une rencontres face à des équipes transalpines : Atalanta Bergame (1), Brescia (2), Juventus Turin (8), AC Milan (4), Naples (4) et Parme (2). Le bilan face aux clubs italiens est de 3 victoires, 9 matchs nuls et 9 défaites. En terme de résultat, nul doute que le PSG a l’occasion ce soir d’améliorer ses deux séries de matchs.

Dans l’histoire, il existe douze joueurs ayant porté le maillot Rouge & Bleu et Bianconeri au cours de leur carrière : Nicolas Anelka, Gianluigi Buffon, Kingsley Coman, Dani Alves, Angel Di Maria, Zlatan Ibrahimovic, Moïse Kean, Blaise Matuidi, Leandro Paredes, Adrien Rabiot, Mohamed Sissoko et Juan Pablo Sorin.

Les enjeux

Le premier enjeu de cette rencontre est simple : préserver une série d’invincibilité. En effet, depuis le 20 mars dernier et sa défaite 3-0 au Stade Louis II face à l’ASM en Ligue 1 Uber Eats, le PSG n’a plus concédé la défaite. Soit une série de 16 matchs officiels sans défaite (12 victoires, 4 nuls, 59 buts marqués, 13 buts encaissés). Depuis la saison 2012-2013, il existe trois clubs sur le Vieux Continent à constamment tirer son épingle du jeu en phase de poules : Le Bayern Munich, le Real Madrid, et … le PSG. Le club de la capitale devra perpétuer ce fait, et cela commence ce soir face à la Juventus Turin.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer sa 136e rencontre en Ligue des Champions (73 victoires, 25 matchs nuls et 37 défaites). En prenant en compte toutes les compétitions européennes (sauf la Coupe Intertoto), le PSG joue ce soir son 248 match continental, pour un bilan de 129 victoires, 55 matchs nuls et 63 défaites.

Quelques chiffres clés

Au sein de l’équipe actuelle, Marquinhos est le joueur le plus capé sur la scène européenne avec 73 matchs de Ligue des Champions sous la tunique Rouge & Bleu, il devance son coéquipier de longue date Marco Verratti d’une seule unité. Meilleur buteur de l’histoire du club, Edinson Cavani est également le joueur qui a fait trembler les filets le plus de fois avec le maillot du PSG sur le dos à l’échelle continentale, avec 30 réalisations. Kylian Mbappé, pierre angulaire de l’équipe aujourd’hui, est lui à 27 but avec le club de la capitale en Ligue des Champions. Le natif de Bondy (93) a inscrit au moins un but lors des quatre derniers matchs européens du Paris Saint-Germain. L’occasion pour lui d’allonger la série ce soir, qui plus est devant son public, au Parc des Princes.

Des chiffres dressés par Michel Kollar pour le site officiel du Paris Saint-Germain.