PSG / Juve : Découvrez les compos officielles

Le PSG retrouve la Ligue des Champions et s’apprête à affronter la Juventus Turin dans son antre. A quelques minutes du coup d’envoi, les travées du Parc des Princes se garnissent et la tension monte. Pour cette rencontre, Christophe Galtier peut compter sur tous ses éléments. Un temps annoncé absent, la présence de Vitinha a vite été confirmée par le technicien français en conférence de presse d’avant-match. Le coach Rouge & Bleu a fait confiance à ses hommes de base, et son système préférentiel depuis qu’il occupe le banc du PSG qui est le 3-4-2-1.

De l’autre côté, la Juventus Turin devra faire sans plusieurs de ses éléments. Si les retrouvailles entre Angel Di Maria et les supporters parisiens étaient espérées, celles-ci ne se feront pas ce soir. L’autre Argentin et ancien du club, Leandro Paredes est lui bien présent, aux côtés d’un titi : Adrien Rabiot. Pour sa défense, Massimiliano Allegri peut compter sur le retour de Leonardo Bonucci, le défenseur central italien est titulaire avec seulement treize minutes de jeu dans les jambes depuis le 22 août dernier.

Feuille de match PSG / Juventus Turin

1ère journée phase de poule Ligue des Champions – Stade : Parc des Princes – Diffuseurs : Canal +/RMC Sport – Arbitres : Anthony Taylor – Assistants : Gary Beswick et Adam Nunn – Quatrième arbitre : David Coote – Arbitres vidéo : Marco Fritz et Christian Dingert

XI du PSG : Donnarumma – Kimpembe, Marquinhos, Ramos – Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes – Messi, Mbappé, Neymar. Remplaçants : Navas, Rico – Mukiele, Bernat – Danilo, Sanches, Ruiz, Soler – Sarabia, Ekitike.