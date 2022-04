Ligue 1 – L’arbitre de Angers / PSG dévoilé

Après sa victoire face à l’Olympique de Marseille (2-1) dans le 102e Clasico de l’histoire, le PSG retrouvera la compétition assez rapidement. En effet, les Rouge & Bleu affrontent dès ce mercredi l’Angers SCO (21h sur Canal Plus Décalé) – au Stade Raymond Kopa – à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait voir le PSG être officiellement champion de France pour la 10e fois de son histoire. Avec 15 points d’avance sur l’OM, les Parisiens devront réaliser un meilleur résultat que les Olympiens pour valider officiellement ce titre.

Et ce lundi, la Ligue a dévoilé les arbitres de la 33e journée de Ligue 1. Et cette rencontre entre Angevins et Parisiens sera arbitrée par Johan Hamel. Il sera assisté par Mathieu Grosbost et Stéphane Luzi. Pierre Gaillouste sera le quatrième arbitre. Enfin, Jérôme Brisard et Stéphane Bré officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. C’est la première fois de la saison que l’arbitre de 41 ans arbitrera le PSG. Il a déjà dirigé deux rencontres du SCO pour une victoire face au Stade de Reims (2-1) et un match nul contre Lorient (0-0). En 15 matches de Ligue 1, Johan Hamel a distribué un total de 48 cartons jaunes et 5 cartons rouges. Pour rappel, Neymar Jr sera suspendu pour ce match à Angers en raison d’une accumulation de cartons jaunes.