Ligue 1 – Le PSG se rapproche du titre

Ce dimanche soir, la 32e journée de Ligue 1 se clôturait par un choc entre le PSG et l’Olympique de Marseille. Un 102e Clasico entre le leader et son dauphin qui avait un enjeu particulier pour les deux formations. Si les Rouge & Bleu avaient pour objectif de s’approcher de leur 10e titre de champion de France, les Marseillais voulaient, eux, conforter leur place de dauphin. Dans une rencontre peu rythmée, les Parisiens se sont imposés sur le score de 2 à 1 grâce à des réalisations de Neymar Jr et Kylian Mbappé. Un succès qui permet au club de la capitale de compter 15 points d’avance sur son rival, à six journées de la fin du championnat. Et selon le résultat de l’OM face au FC Nantes ce mercredi, conjugué à une victoire parisienne à Angers, le PSG peut espérer remporter le titre en milieu de semaine.

Et cette défaite marseillaise au Parc des Princes permet de relancer la course à la deuxième place. Malgré sa défaite face à l’AS Monaco (2-3), le Stade Rennais compte seulement trois points de retard sur l’OM. De son côté, l’OGC Nice s’est relancé en s’imposant face au FC Lorient (2-1) grâce à un doublé d’Andy Delort. Performant depuis le début de saison, le RC Strasbourg a concédé un match nul frustrant face à l’ESTAC (1-1) mais reste au contact du podium. Encore décisif avec le RC Lens en marquant son 10e but de la saison en L1, Arnaud Kalimuendo a permis à sa formation de remporter le derby du Nord face au LOSC (2-1). Autre résultat marquant de cette journée, la très large victoire de l’OL face aux Girondins de Bordeaux (6-1).

Avec ce succès face à l’Olympique de Marseille, le PSG occupe toujours la tête du classement des meilleures attaques de Ligue 1 avec 72 réalisations, devant le Stade Rennais (69) et le RC Strasbourg (53). Concernant le classement des meilleures défenses, le club parisien occupe la deuxième place (30 buts encaissés), devant l’Olympique de Marseille (31) mais derrière l’OGC Nice (28). Pour leur prochain match, les hommes de Mauricio Pochettino se déplaceront sur la pelouse de l’Angers SCO ce mercredi (21h sur Canal Plus Décalé) à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1.

Résultats 32e journée de Ligue 1

Stade Rennais / AS Monaco (2-3)

AS Saint-Etienne / Stade Brestois (2-1)

LOSC / RC Lens (1-2)

OGC Nice / FC Lorient (2-1)

FC Metz / Clermont Foot (1-1)

Montpellier HSC / Stade de Reims (0-0)

FC Nantes / Angers SCO (1-1)

Troyes / RC Strasbourg (1-1)

OL / Girondins de Bordeaux (6-1)

PSG / OM (2-1)

Classement L1