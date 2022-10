Revue de Presse PSG : Verratti, Messi, Renato Sanches…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 3 octobre 2022. Focus sur le rôle indispensable de Marco Verratti au PSG, les raisons du début de saison réussi de Lionel Messi, et les dernières nouvelles sur l’état de forme de Renato Sanches avant le match face au SL Benfica en Ligue des champions.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le rôle indispensable de Marco Verratti au sein du onze du PSG. Suspendu face à l’OGC Nice (2-1) samedi, le forfait de l’Italien s’est fait ressentir dans le jeu des Rouge & Bleu. De retour à l’entraînement vendredi dernier, après avoir subi un choc au mollet juste avant la trêve internationale, le champion d’Europe 2021 est attendu ce mercredi face au Benfica Lisbonne à l’occasion de la 3e journée de Ligue des champions. Et son retour va complètement modifier le visage de l’équipe de Christophe Galtier. « On peut même aller un petit peu plus loin en parlant de ‘Verratti dépendance’ dans le jeu du PSG », précise L’E. Le « petit Hibou » aura seulement manqué un seul match, face à l’OGC Nice, mais cette absence s’est faite ressentir dans le jeu parisien. En effet, Neymar Jr a dû redescendre très bas (110 ballons touchés) afin d’occuper l’espace habituellement géré par l’Italien. Et pour la première fois en 20 matches, le Brésilien n’aura pas réussi à faire une passe avant un tir d’un de ses coéquipiers.

L’absence de Marco Verratti a également eu un impact sur le jeu de Vitinha. En effet, depuis le début de saison, la paire Verratti-Vitinha est l’une des réussites grâce à leur complémentarité et la bonne répartition des tâches sur le terrain. Mais ce week-end, l’influence du Portugais a été plus neutre qu’à l’accoutumée. « On l’a senti moins libre dans son jeu vers l’avant » et il a notamment évolué pour la première fois aux côtés de Fabian Ruiz. Ce dernier n’a pas le même volume de jeu que l’Italien et son jeu de passe s’est surtout concentré vers l’arrière. Même s’il n’est pas le plus gros moteur du PSG, Marco Verratti a cette capacité à se donner à 100% à chaque rencontre et se montrer plus mobile, à l’inverse d’un Fabian Ruiz plus statique, même si l’Espagnol doit encore prendre ses marques dans sa nouvelle équipe. En plus de cela, l’Italien de 29 ans est « un ingrédient indispensable pour le bloc de Galtier » grâce à sa technique, sa vista, son travail défensif et surtout son jeu avec ballon.

Le quotidien sportif donne également des nouvelles de Renato Sanches. De retour d’une blessure aux adducteurs qui l’avait éloigné des terrains pendant trois semaines, le Portugais a une nouvelle fois ressenti une gêne au même endroit et a dû quitter ses partenaires face à l’OGC Nice quelques minutes après son entrée en jeu. Une mauvaise nouvelle à l’approche du match de Ligue des champions face à Benfica ? « Hier la tendance était de ne prendre aucun risque. » Ainsi, le milieu de 25 ans ne disputera la rencontre face à son ancienne équipe ce mercredi. Pour le reste, Christophe Galtier pourra compter sur un effectif au complet à l’exception de Presnel Kimpembe (ischio-jambiers). Présent depuis plusieurs jours à la clinique Aspetar de Doha (Qatar), le Français a fait son retour à Paris ce samedi et poursuivra sa rééducation dans la capitale française.

De son côté, Le Parisien décrypte les raisons du retour en force de Lionel Messi. Après une première saison décevante avec le PSG, l’Argentin retrouve un très bon niveau de jeu, mais surtout « un bonheur éclatant sous le maillot parisien. » À 35 ans, La Pulga est le troisième joueur le plus âgé de l’effectif derrière Sergio Ramos (36 ans) et Keylor Navas (35). Mais l’ancien Barcelonais rayonne depuis le début de l’exercice 2022-2023 à l’image de sa prestation face à l’OGC Nice où il a été le seul à éclairer le jeu parisien. Il est notamment le joueur de champ le plus utilisé en ayant débuté les 12 rencontres du PSG avec un total de 1.062 minutes de jeu. Ainsi, Christophe Galtier en a fait l’un de ses hommes de base et il « est difficile de blâmer le coach dans la (sur) utilisation qu’il fait de son meneur. » Cette saison, le septuple Ballon d’Or a déjà été décisif à 15 reprises : 7 buts et 8 passes décisives. À cela s’ajoutent les 4 réalisations marquées en sélection avec l’Argentine il y a quelques jours.

Lionel Messi a lui-même évoqué les raisons de son renouveau lors de la trêve internationale : « J’ai passé un mauvais moment, où je n’ai jamais réussi à me retrouver. Cette année, c’est différent, je suis arrivé plus à l’aise au club, dans le vestiaire et dans le jeu. Je me sens très bien et je me fais encore plaisir. » Entre son infection pulmonaire grave contractée avec le Covid-19 en janvier, son départ brutal du FC Barcelone et la découverte d’un environnement inconnu, ces nombreux éléments ont secoué le quotidien du numéro 30 parisien. Mais depuis, l’Argentin s’est habitué à la langue, même s’il ne parle pas encore français, et surtout, il a trouvé son rythme de vie. Dans le jeu, « force est de constater que Messi est un peu devenu le baromètre de cette formation parisienne. » Les deux hommes forts des Rouge & Bleu – Luis Campos et Christophe Galtier – sont satisfaits du niveau affiché par l’international albiceleste et le conseiller football du PSG était même ouvert à l’idée d’une prolongation de sa star. Une proposition qui ne semble pas déplaire au principal intéressé, qui possède une année supplémentaire en option dans son contrat (juin 2023). « Mais même s’il se dit beaucoup plus heureux désormais à Paris, on assure au cœur de son clan qu’aucune proposition d’ici ou d’ailleurs n’a été posée sur la table », rapporte LP.

Enfin, le quotidien francilien donne également des nouvelles de Renato Sanches. Contraint de quitter ses partenaires quelques minutes après son retour à la compétition samedi face à l’OGC Nice (2-1), le Portugais a passé des examens rassurants ce dimanche qui n’ont révélé « aucune lésion musculaire grave. » Cependant, il est encore trop tôt pour assurer que le milieu de 25 ans sera du voyage à Lisbonne ce mercredi pour affronter le Benfica en Ligue des champions. « Mais comme il ne fait guère de doute qu’il sera sur pied dans la semaine, il n’est pas à exclure qu’il puisse faire le déplacement pour le match qui opposera Paris à son club formateur. » Finalement, plus de peur que de mal pour l’ancien du Bayern Munich qui avait manqué trois semaines de compétition en raison d’une blessure aux adducteurs.